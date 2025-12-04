Aguinaldo: cuánto ganás en un mes si lo depositás en un Plazo Fijo

Si bien la inversión de los Plazo Fijo no está repuntando, sigue siendo una de las elecciones favoritas de los argentinos.

En los últimos días, mientras el dólar transita una etapa de relativa calma, la atención del mercado se trasladó con fuerza hacia las tasas de interés. El arranque de diciembre profundizó el derrumbe de los rendimientos en pesos, consecuencia directa de dos medidas clave tomadas por el Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El resultado ya se siente en el corazón del sistema financiero: los plazos fijos ofrecen retornos negativos en términos reales y las alternativas de inversión en pesos se ven arrastradas por la misma dinámica.

Cuánto rinden hoy los plazos fijos a 30 días

Según datos del BCRA, los diez bancos con mayor volumen de depósitos pagan las siguientes tasas nominales anuales:

Banco Nación: 25%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 22%

Banco Provincia: 26%

Banco BBVA: 23%

Banco Macro: 26%

Banco Credicoop: 24%

ICBC: 26,5%

Banco Ciudad: 24%

Plazo Fijo: ¿Cuánto ganás en un mes si depositás tu aguinaldo?

Si tu aguinaldo es de $500.000 y decidís invertirlo en un Plazo Fijo, en 30 días vas a tener una rentabilidad con una TNA del 25%.

Cálculo del interés mensual

TNA: 25%

Interés mensual aproximado: 25% / 12 = 2,083%

Interés ganado en 30 días

$500.000 × 2,083% = $10.415

Monto al vencimiento

Capital inicial: $500.000

Interés ganado: $10.415

Total al vencimiento: $510.415

Para un sueldo de $300.000

Para calcular el rendimiento mensual se usa la TEM (tasa efectiva mensual) derivada de la TNA.

Cálculo aproximado de intereses a 30 días

TNA: 25%

Interés mensual aproximado: 25% / 12 = 2,083%

Interés ganado en 30 días

$300.000 x 2,083% = $6.249

Resultado final

Capital inicial: $300.000

Interés ganado: $6.249

Monto al vencimiento: $306.249

Medidas del BCRA y la CNV: más liquidez y tasas más bajas

El jueves pasado, la CNV —a pedido del Banco Central— limitó la operatoria de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) Money Market en el mercado de cauciones. El objetivo oficial fue disminuir la volatilidad de las tasas de muy corto plazo y mejorar la transmisión de la política monetaria, acelerando la baja del costo del dinero.

Esto generó un doble efecto inmediato:

Los inversores institucionales se ven empujados a alargar plazos en busca de mejores rendimientos.

Los pequeños ahorristas enfrentan tasas cada vez más bajas, tanto en Money Market como en plazos fijos, ya negativas frente a la inflación.

En la misma línea, el miércoles el BCRA fijó un piso cercano al 20% para las tasas de simultáneas y del mercado de REPO, herramienta clave para marcar referencia en el corto plazo. Además, flexibilizó los encajes bancarios, liberando liquidez al mercado.

Tasas en caída libre

La combinación de estas medidas aceleró el desplome de los rendimientos:

La TAMAR , tasa mayorista basada en grandes plazos fijos, perforó el 30% nominal anual y marcó un mínimo de nueve meses.

La BADLAR cayó al 28%, su nivel más bajo desde marzo.

La caución a un día se hundió al 17%.

En los plazos fijos minoristas, los principales bancos ya ofrecen tasas que no superan el 26,5% nominal anual, por debajo de una inflación que ronda el 2,4% mensual. En términos simples: el rendimiento en pesos no alcanza para compensar la pérdida de poder adquisitivo, salvo en instrumentos de mayor complejidad o duración como Bonos CER, Duales o sub soberanos.

¿Puede esta baja de tasas presionar al dólar?

La inquietud volvió a instalarse en la City: un rendimiento en pesos cada vez más débil podría despertar nuevamente el apetito por el dólar. Sin embargo, la mayoría de los economistas relativiza un salto abrupto del tipo de cambio en el corto plazo.

Hoy juega a favor de la calma cambiaria:

Una mayor oferta de divisas.

Un fuerte aumento en la colocación de obligaciones negociables, que ya superan los US$ 4.200 millones .

El efecto estacional del fin de año.

En los FCI Money Market, donde se refugian los saldos de cuentas y billeteras digitales, la baja también es profunda: la billetera que más rinde paga 27% TNA, igualmente negativo frente a la inflación. Algunos fondos más sofisticados llegan al 34%, aunque con condiciones específicas.

¿Puede reactivarse el crédito? Los bancos, cautelosos

Aunque algunos analistas ven en la baja de tasas un posible impulso al crédito privado, los bancos enfrentan dos dificultades que frenan la expansión:

Los depósitos en pesos siguen cayendo : en noviembre retrocedieron 1,1% en términos reales, segundo mes consecutivo a la baja.

El ratio de irregularidad trepó al 9,1%, máximo histórico, lo que incrementa el riesgo crediticio.

Con este panorama, las entidades se resisten a reducir las tasas de préstamos personales o comerciales.

Desde BAVSA advirtieron que el esquema monetario actual —con un dólar cercano al techo de las bandas, reservas frágiles y tensiones de liquidez en moneda extranjera— limita la baja de tasas en pesos. Por eso, el piso podría ubicarse entre 15% y 17%, similar al nivel que mostró la caución.