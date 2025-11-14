¿Adiós al monotributo? esto señaló el Gobierno

El Gobierno evalúa una reforma laboral e impositiva que incluye eliminar el monotributo, modificar Ganancias, subir las cuotas de autónomos y reducir cargas patronales, aunque desde Casa Rosada piden cautela ante la falta de anuncios oficiales.

El Gobierno nacional estudia una profunda reestructuración impositiva y laboral que podría transformar por completo los regímenes de monotributistas, autónomos, trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y empresas. El borrador de la propuesta —cuyo contenido circula de manera reservada entre el Ministerio de Economía y las principales cámaras empresarias— fue anticipado por el diario Clarín y generó amplia repercusión.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los lineamientos centrales ante representantes del sector privado, en encuentros donde participaron el Grupo de los Seis, AmCham Argentina y estudios jurídicos especializados en empleo y seguridad social. El objetivo declarado: “formalizar empleo” en un contexto donde la informalidad ya alcanza el 50,6% del mercado laboral, mientras que la recaudación cae en términos reales.

El documento, titulado “Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional”, es por ahora un borrador confidencial. Algunos especialistas lo consideran un “globo de ensayo” hasta el 15 de diciembre, fecha en la que vence la cláusula de confidencialidad firmada por el Consejo de Mayo.

Monotributistas: el Gobierno pasaría a monotributistas a autónomos

Uno de los puntos más sensibles del borrador plantea la eliminación del monotributo y el traslado de todos los contribuyentes al régimen de autónomos, una idea impulsada desde hace tiempo por el FMI.

De avanzar, implicaría que los actuales monotributistas comiencen a pagar IVA y Ganancias, aunque compensados por mayores deducciones personales. Desde Economía sostienen que la medida permitiría “blanquear” la economía, ya que obligaría a exigir comprobantes en cada operación.

Hoy existen 2,1 millones de monotributistas, aunque fuentes de ARCA estiman que el universo real ronda los 3,2 millones.

Autónomos: subas fuertes en las cuotas mensuales

Para los autónomos, el proyecto prevé un incremento significativo:

Cuotas actuales: $57.000 a $250.000 mensuales

Nueva escala propuesta: $100.000 a $500.000

Además, se permitirían deducciones por gastos personales y se fijaría un nuevo umbral de IVA equivalente a la Categoría F del monotributo (unos $3 millones mensuales).

Ganancias: baja el mínimo no imponible y cambia el nombre del impuesto

El borrador también toca el Impuesto a las Ganancias, que pasaría a llamarse “Impuesto sobre los Ingresos Personales”.

Las modificaciones principales serían:

Nuevo mínimo no imponible : equivalente a un salario promedio de $1,7 millones (2025).

Esto ampliaría el universo de trabajadores alcanzados: hoy el impuesto afecta a 737.584 personas .

Tope de deducciones: se elevaría hasta $5 millones, con comprobantes y un límite que incluiría gastos de alimentación, vivienda, educación, salud, movilidad, vestimenta, seguros y aportes jubilatorios.

Nuevas reglas laborales: baja de cargas y Fondo de Despidos

En materia laboral, el documento propone un nuevo régimen de empleo con modificaciones para empresas y trabajadores:

Para empleadores

Reducción de contribuciones patronales: del 25,5% al 22% .

En casos de nuevos empleos —especialmente exmonotributistas o personas desocupadas por más de seis meses— las cargas podrían bajar hasta 17%.

Para trabajadores

Aportes personales bajarían del 17% al 14%.

Fondo de Despidos

Se impulsa la implementación del Fondo de Cese Laboral, ya reglamentado en septiembre, que reemplaza la indemnización por despido sin causa por un sistema de aportes mensuales, similar al régimen de la UOCRA.

Caputo afirmó esta semana en la Bolsa que se analiza “bajar tres puntos las cargas patronales y reemplazarlas por el fondo de cese obligatorio, para facilitar la contratación y reducir la litigiosidad”.

En nuevas contrataciones, se eliminaría el aporte del 16% a ANSES, la obra social bajaría de 6% a 4%, PAMI continuaría en 2%, y se sumaría un 3% destinado al Fondo de Cese Laboral, totalizando un 17% en cargas.

Adorni pide cautela: “Hasta que no haya comunicación oficial, no digan cosas que no son”

Ante la repercusión del borrador, el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a bajar el tono. Desde Casa Rosada afirmó que cualquier información que no se comunique por canales oficiales “a priori es falsa”.

Pidió “prudencia” frente a las versiones difundidas y señaló que el Gobierno busca ordenar la comunicación para evitar interpretaciones cruzadas.

“Cuando tengamos la modernización laboral y el resto de las leyes, esperen que informemos el contenido de cada proyecto”, expresó, sin responder preguntas de la prensa.