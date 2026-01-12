Adiós al impuesto PAÍS: ¿qué tenes que abonar ahora con las compras en el exterior con tarjeta?

Desde enero de 2026, con la eliminación del Impuesto, el cálculo pasó a realizarse sobre el dólar oficial del día y solo se mantiene la percepción del 30%.

Desde enero de 2026, los consumos con tarjeta de crédito realizados en el exterior y en plataformas internacionales comenzaron a liquidarse con un esquema impositivo distinto. Con el vencimiento del Impuesto PAIS, se eliminó el recargo del 30% que se aplicaba sobre estas operaciones, lo que modificó de manera directa el valor final que pagan los argentinos por gastos en dólares.

El cambio impacta tanto en consumos vinculados a viajes fuera del país como en servicios digitales del exterior —plataformas de streaming, suscripciones y compras online— y redefine el costo del denominado “dólar tarjeta”, una de las referencias más utilizadas para este tipo de operaciones.

Menos impuestos y menor recargo en el dólar tarjeta

Según detalló el medio especializado iProfesional, hasta diciembre de 2025 las compras con tarjeta en moneda extranjera estaban alcanzadas por dos cargas impositivas: un 30% correspondiente al Impuesto PAIS y otro 30% en concepto de Percepción a cuenta de Ganancias. Desde enero de 2026, con la eliminación del Impuesto PAIS, el cálculo pasó a realizarse sobre el dólar oficial del día y solo se mantiene la percepción del 30%.

Este nuevo esquema redujo de manera significativa el recargo total que se paga en pesos, prácticamente a la mitad, y achicó la brecha entre el dólar tarjeta y otras cotizaciones del mercado. Tal como explicó Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba, el dólar tarjeta volvió a ser más competitivo y se acercó a los valores de los dólares financieros, una diferencia que había sido habitual en los últimos años.

La ejecutiva también remarcó que la baja del recargo tiene un impacto directo en el bolsillo de los consumidores, ya que reduce el monto final de las compras realizadas en el exterior, de las suscripciones internacionales y de los servicios digitales facturados en dólares.

Qué impuestos siguen vigentes y cómo recuperar la percepción

Si bien el Impuesto PAIS dejó de aplicarse, la Percepción del 30% a cuenta de Ganancias continúa vigente. A diferencia del tributo eliminado, este importe no es un costo definitivo. Las personas que no tributan el Impuesto a las Ganancias ni Bienes Personales pueden solicitar su devolución ante ARCA una vez finalizado el año fiscal. En tanto, quienes sí están alcanzados por esos impuestos pueden computarlo como pago a cuenta a través del sistema SIRADIG-Trabajador.

El trámite de devolución se realiza de forma digital y requiere contar con CUIT, Clave Fiscal con nivel de seguridad 2 o superior, un CBU informado y el Domicilio Fiscal Electrónico constituido. El reclamo se presenta mes por mes y, una vez aprobado, el monto se acredita directamente en la cuenta bancaria declarada.

Pagar con dólares propios, otra alternativa

En paralelo, sigue vigente la posibilidad de cancelar los consumos en moneda extranjera directamente con dólares propios desde una caja de ahorro en dólares. Esta opción permite afrontar los gastos a un costo menor que el dólar tarjeta, utilizando dólares comprados por el mercado oficial o a través del dólar MEP, y evitando los recargos en pesos que todavía se aplican sobre los consumos con tarjeta.