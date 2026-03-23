“Actualizamos BNA+”: qué debés hacer si te sale ese mensaje en tu Aplicación del Banco Nación

Los millones de beneficiarios del Banco Nación ya están viendo reflejado en sus Aplicaciones el cambio por la Nueva BNA+. Si no sabés que hacer, en esta nota de ELNUEVE.COM te vamos a explicar cómo acceder a la actualización.

Luego de varios anuncios de una Nueva App de BNA+, finalmente los millones de beneficiarios del banco estatal, están recibiendo el mensaje de que deben actualizar su aplicación.

El Banco de la Nación Argentina hace un tiempo anunció la llegada de la nueva BNA+ y según indicó en un comunicado será una plataforma digital renovada que busca unificar todas las operaciones bancarias en un solo entorno, con más herramientas y una experiencia simplificada para los usuarios.

En ese sentido, la entidad señaló que la actualización forma parte de un proceso de modernización que apunta a integrar el uso desde dispositivos móviles y computadoras bajo un mismo acceso. De esta manera, los clientes podrán ingresar con el mismo usuario y contraseña, sin importar desde dónde operen.

Entre las principales novedades, según indicó el Banco Nación, la Nueva BNA+ permitirá realizar gestiones con mayor comodidad, incorporar nuevas funcionalidades y operar dentro de un sistema más ágil y seguro. El objetivo es centralizar todos los servicios digitales del banco en una única plataforma, evitando la fragmentación de herramientas.

Banco Nación: ¿Cómo tenés que hacer para tener la Nueva BNA+?

El proceso de migración comenzará exclusivamente desde la App actual, a través de ese mensaje que invita a los usuarios a actualizarla. Este será el único canal oficial habilitado para iniciar el cambio, por lo que se recomienda prestar especial atención a posibles intentos de fraude.

Además, cada cliente recibirá una notificación por correo electrónico cuando esté habilitado para realizar la migración. Una vez completado ese paso, también podrá acceder a la nueva versión desde la aplicación.

Nueva BNA+: Paso a paso para actualizar

El banco indicó que la actualización se podrá realizar en simples pasos desde la app vigente, lo que permitirá comenzar a utilizar la Nueva BNA+ de manera inmediata.

También se encuentran disponibles tutoriales en video para facilitar el proceso y despejar dudas, brindando una guía clara para quienes necesiten asistencia durante la transición.

Primer paso

Ingresá a la App de siempre con tu clavo o verificación de huella o rostro

Segundo Paso

Seguí las instrucciones para comenzar la descarga de la nueva app

Tercer paso

En la App vieja, volvé a ingresar y seleccioná “Ya la tengo”

Cuarto Paso

En la App vieja tocá continuar para copiar el token que aparece en la pantalla

Quinto paso

En la App nueva, pegá el token

Sexto paso

En la App nueva aceptá los nuevos términos y condiciones

Séptimo paso

En la App nueva, creá un usuario y contraseña y seleccioná tu nueva imagen de seguridad

Octavo paso