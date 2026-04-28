Acompañamiento Social: ¿qué requisitos tenés que cumplir para seguir cobrando?

El Gobierno fijó nuevas condiciones para mantener el beneficio de $78.000, con exigencias en salud, educación y controles más estrictos sobre los beneficiarios.

El Ministerio de Capital Humano definió nuevas condiciones para los beneficiarios del Programa de Acompañamiento Social, quienes deberán cumplir una serie de requisitos para continuar cobrando la asignación mensual de $78.000. Además, el organismo extendió la vigencia de esta asistencia, que se liquida a través de ANSES, hasta abril de 2028.

Las modificaciones fueron establecidas mediante la Resolución 90/2026 y alcanzan a la línea del ex Potenciar Trabajo destinada a personas menores de 50 años y mujeres con cuatro o más hijos a cargo. Según se aclaró, no habrá nuevas inscripciones: el programa continuará únicamente para quienes ya fueron incorporados tras la eliminación del esquema anterior.

Acompañamiento Social: nuevos requisitos para seguir cobrando

A partir de ahora, los titulares deberán cumplir con una serie de corresponsabilidades vinculadas a la salud, la educación y la formación:

Las embarazadas deberán acreditar controles médicos periódicos.

Los padres de menores tendrán que garantizar: El cumplimiento del calendario de vacunación. La asistencia regular a la escuela de niños y adolescentes.

También será obligatorio realizar cursos de capacitación a través de la plataforma Formando Capital Humano.

Desde el Ministerio señalaron que estas exigencias buscan promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias. Se trata de un cambio significativo, ya que anteriormente el programa no exigía este tipo de compromisos.

Junto con los nuevos requisitos, Capital Humano estableció criterios más estrictos para evitar irregularidades en el cobro. Entre las principales incompatibilidades que pueden derivar en la baja del programa se encuentran:

Tener más de un inmueble o vehículos con menos de 10 años de antigüedad.

Percibir jubilaciones, pensiones o subsidios por desempleo.

Estar inscripto en categorías altas del Monotributo o como trabajador autónomo.

Registrar consumos elevados o compra de moneda extranjera.

Realizar viajes al exterior que no coincidan con la situación declarada.

Para reforzar los controles, el Ministerio realizará cruces de información con distintos organismos estatales, con el objetivo de verificar que los beneficiarios cumplan con todas las condiciones establecidas.