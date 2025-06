Acompañamiento Social: ¿cuándo abrirán las inscripciones?

Aunque el programa Acompañamiento Social fue relanzado y se habilitaron nuevas altas por normativa, el Gobierno aún no habilitó la inscripción ni informó cuándo estará disponible.

El Ministerio de Capital Humano aún no habilitó la inscripción al Programa de Acompañamiento Social, iniciativa creada para reemplazar al ex Potenciar Trabajo. Aunque se había anunciado el relanzamiento del plan, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia —encargada de su gestión— no publicó hasta el momento una página web oficial para registrar nuevas solicitudes ni indicó una fecha estimada de apertura.

Acompañamiento Social está dirigido a personas mayores de 59 años y mujeres con cuatro o más hijos a cargo. El monto mensual del beneficio es de $78.000 y los pagos están a cargo de la ANSES.

Desde su implementación, el Gobierno mantuvo congelado el padrón de beneficiarios, permitiendo el acceso únicamente a quienes ya formaban parte del programa Potenciar Trabajo. No obstante, la Resolución 167/2025 habilitó nuevas altas, aunque aún no se encuentra habilitado el canal de inscripción.

Según informaron fuentes oficiales, cuando se abra la convocatoria, el trámite se realizará exclusivamente por Internet, sin intervención de organizaciones sociales, lo cual busca asegurar mayor transparencia y control durante el proceso.

A su vez, se remarcó que dichas organizaciones ya no tienen injerencia en Acompañamiento Social ni en Volver al Trabajo, por lo que ningún titular debe realizar pagos ni prestar servicios a estas entidades para conservar el beneficio.

Nuevos requisitos y bajas recientes

Desde mayo de 2025, comenzaron a regir nuevas incompatibilidades para acceder o permanecer dentro del programa. Quedan excluidas aquellas personas que se encuentren detenidas a disposición del Poder Judicial o que estén cumpliendo una condena penal firme, según lo dispuesto por el Ministerio de Capital Humano.

Estas modificaciones derivaron en numerosas bajas en los últimos meses. Sin embargo, algunos beneficiarios denunciaron la suspensión del pago a pesar de cumplir con todos los requisitos vigentes. Ante esta situación, el Gobierno recomendó comunicarse con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia al número gratuito 0800-222-3294 para realizar consultas o reclamos.