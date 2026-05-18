Mendoza: un árbol se cayó en pleno centro y generó un corte de tránsito

El ejemplar quedó sostenido por cables y otro forestal, evitando una caída total sobre el asfalto. El tránsito fue interrumpido mientras personal municipal trabajaba en su remoción.
Un árbol de gran porte cedió este lunes por la mañana en la intersección de avenida Mitre y General Paz, en Ciudad de Mendoza, y obligó a interrumpir el tránsito por el riesgo de derrumbe total. Aunque no se registraron heridos ni daños a vehículos, la situación generó preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.