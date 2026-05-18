Mendoza: un árbol se cayó en pleno centro y generó un corte de tránsito

El hecho ocurrió cerca del horario de ingreso escolar, apenas unos 20 a 25 minutos antes del arribo de los primeros equipos de emergencia. Según se observó en el lugar, el árbol quedó parcialmente sostenido por el cordón y enredado entre cables y ramas de otras especies, lo que evitó que terminara de desplomarse sobre el asfalto.

Durante varios minutos, vehículos continuaron pasando por debajo del árbol en maniobras consideradas riesgosas, ya que algunas ramas quedaban a escasa distancia de camionetas y autos. Ante el peligro, se colocó una cinta perimetral y se dispuso el corte de tránsito sobre avenida Mitre, a la altura de General Paz.

Eliseo, un vecino de la zona que advirtió la situación, relató que escuchó un fuerte ruido cuando llevaba a los chicos al colegio y decidió permanecer en el lugar para alertar a peatones y conductores. Según explicó, el árbol quedó apoyado sobre una tipa y enredado con cables, por lo que consideró necesaria una intervención rápida de Defensa Civil.

Además, señaló que hace aproximadamente un mes o un mes y medio se produjo la caída de otro árbol en condiciones similares en el mismo sector. “Sin viento y sin nada, se cayó por las condiciones del árbol”, comentó, al tiempo que cuestionó la demora inicial de algunos organismos para intervenir.

Mientras tanto, vecinos continuaban advirtiendo a peatones para que no caminaran por debajo del árbol, debido al riesgo de una caída repentina. Con el correr de los minutos, arribó personal municipal con maquinaria y una grúa para comenzar las tareas de corte y retiro.

Las autoridades prevén remover completamente el ejemplar para restablecer la circulación y evitar incidentes tanto para automovilistas como para quienes transitan a pie por la zona. La rápida intervención busca impedir que el árbol termine de desplomarse y provoque consecuencias mayores.