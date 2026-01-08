Metalúrgicos: ¿cuánto tenés que cobrar la hora con el aumento de enero?

El acuerdo paritario de la UOM fija un incremento acumulado del 14% hasta marzo de 2026, sumas fijas por $160.000 y establece desde enero un nuevo piso salarial de $1.004.438 para los trabajadores metalmecánicos.

Con el comienzo de enero de 2026, los trabajadores metalmecánicos empiezan a cobrar el nuevo aumento salarial acordado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con las principales cámaras empresarias del sector, entre ellas Adimra, Afarte, Camima, Caiama, Fedehogar y AFAC.

El acuerdo paritario abarca el período abril 2025–marzo 2026 y establece un incremento remunerativo acumulado del 14%. Ese aumento se distribuye en dos tramos del 4,2%, aplicados en noviembre de 2025 y enero de 2026, y se complementa con el pago de sumas fijas no remunerativas que, en conjunto, alcanzan los $160.000.

Los montos no remunerativos se abonan de manera escalonada entre octubre de 2025 y marzo de 2026 y mantienen vigencia hasta el 31 de marzo, fecha en la que las partes pactaron una cláusula de revisión para evaluar la evolución de la inflación y la situación del sector.

Nuevo piso salarial para los metalmecánicos

A partir de enero de 2026, el Ingreso Mínimo Global de Referencia para los trabajadores metalmecánicos se fija en $1.004.438 mensuales. Este valor funciona como piso salarial e incluye conceptos remunerativos y no remunerativos, aunque no contempla horas extras ni tiene impacto en el cálculo de indemnizaciones.

En el caso de los trabajadores mensualizados, las escalas básicas de inicio de año superan los $793.000 en las categorías más bajas y alcanzan cifras superiores al millón de pesos en los niveles administrativos y técnicos más altos. Para el personal jornalizado, el valor de la hora parte de poco más de $4.100 y supera los $6.500 en las categorías superiores.

La situación de los siderúrgicos

Distinta es la realidad de los trabajadores siderúrgicos encuadrados en la Rama 21. Ese sector quedó excluido del acuerdo paritario firmado para la metalmecánica y finaliza 2025 sin un entendimiento salarial específico. Según se informó, las negociaciones con las empresas del rubro continúan abiertas y sin definición.