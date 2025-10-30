Mendoza: habrá cortes de luz este viernes 31 de octubre en seis departamentos

La empresa Edemsa anunció cortes de luz programados en Mendoza para este viernes 31 de octubre. Las interrupciones afectarán a distintos barrios de Luján de Cuyo, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza (Edemsa) informó que este viernes 31 de octubre se realizarán cortes programados de energía eléctrica en distintos puntos de la provincia. Las interrupciones del servicio se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica y afectarán a barrios y zonas rurales de Luján de Cuyo, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Desde la compañía recordaron que estos trabajos son necesarios para mejorar la calidad del suministro y garantizar un servicio más estable en el futuro. Por ese motivo, pidieron a los usuarios tomar precauciones y desconectar los artefactos eléctricos durante el período de corte.

Dónde y cuándo habrá cortes de luz este viernes en Mendoza

Luján de Cuyo

En calle Del Dique, barrio El Coral II, El Carrizal , de 9.15 a 13.15 .

, de . Entre callejón de Finca Cabrini, Circunvalación, calle Varaschín y Ruta Provincial N°15; zonas de Perdriel, de 8.30 a 10.30.

Lavalle

En calle San Juan, entre General Acha y Proyectada V96; y en calle General Acha, entre San Martín y San Juan, en Colonia Italia, de 9.00 a 13.00.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y escuela Francisco Morales; y en calle Mago Correa, hacia el oeste de la ruta, en Los Árboles, de 14.30 a 18.30.

San Carlos

En calle Leopoldo Suárez, entre Independencia y Galmarini; La Consulta, de 9.30 a 13.30.

San Rafael

En calle La Vilina, entre Mora y Ruta Nacional N°143; Rama Caída , de 8.30 a 12.30 .

, de . Entre calles 12 de Octubre, Emilio Mitre, Pellegrini y Alemania; de 8.45 a 12.45 .

. En calle Jorge Pérez, entre La Dorada y Ruta Nacional N°143; barrio Las Rosas en Salto de las Rosas , de 9.30 a 11.30 .

en , de . En Ruta Provincial N°190 Ganadera, hacia el oeste de Ruta Nacional N°143; Paso del Loro y Punta del Agua, de 9.45 a 13.45.

Malargüe

En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de calle Las Bardas; en los parajes El Chacay y La Junta, de 8.00 a 12.00.

Recomendaciones durante los cortes programados

Desde Edemsa recomiendan a los usuarios: