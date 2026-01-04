Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 5 de enero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 5 de enero. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 5 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Lunes 5 de enero

Maipú

En calle Maza, entre carril Sarmiento y Monteagudo, y adyacencias; Gutiérrez. De 9.15 a 11.15 h.

En calle Montecaseros, hacia el oeste de Urquiza, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 11.30 a 14.15 h.

En la intersección de calle Roma con Los Baños y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 8.30 a 10.30 h.

En calle 25 de Mayo, entre José María Irusta y pasaje Milani. En calle Ozamis, entre Cicutto y Videla Castillo, y adyacencias. De 9.00 a 11.00 h.

En calle Maza, entre Videla Aranda y Cruz Videla, y áreas adyacentes; Cruz de Piedra. De 11.15 a 13.30 h.

Lavalle

Entre calles Eugenio Montenegro, Proyectadas V319 y V297, Ruta Provincial N°31 y zonas aledañas; Las Violetas. De 9.15 a 15.15 h.

Tupungato

En calle La Vencedora (o La Estancia), hacia el oeste de la escuela González Ozo. De 10.00 a 12.00 h.

Tunuyán

En calle San Julián, entre Clodomiro Silva y Ruta Provincial N°94. En el barrio San Cayetano; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

Entre calles 25 de Mayo, Lencinas, San Martín Sur y Carril Nacional. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Chacón, Pellegrini, Carril Nacional y Ruta Nacional N°40 Vieja. En calle Rosario Bustos de Zapata. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

En calle El Vencedor, entre Ricardo Mercado y Hortizana; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.

ESTOS SON LOS CORTES PREVISTOS PARA ESTA SEMANA