Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 30 de marzo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 30 de marzo. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 30 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 30 de marzo

Guaymallén

En el callejón Pellegrini; Kilómetro 8. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En la Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Bulnes y Samuel Villanueva, y adyacencias; Carrodilla. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Arturo Funes, entre calle N°9 y Ruta Provincial N°15. En el barrio Tierra, Sol y Luna y áreas adyacentes; Ugarteche. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

En calle Proyectada I173, entre callejones Paraná y Mirasso, y zonas aledañas; El Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.

En el callejón Gardella; Isla Grande. De 10.30 a 14.30 h.

Lavalle

En calle Dorrego, hacia el norte de Montenegro. En calles Proyectadas V270, V273 y zonas aledañas; El Vergel. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En calle Olazábal, entre Bombal Sur y Suipacha. En barrios Bombal, CEC, AMTE y Casado (o Raíces del Valle). De 14.30 a 16.30 h.

San Carlos

En calle Daniel Guevara, hacia el sur de Escuela Vieja. En YPF Sociedad Anónima; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael