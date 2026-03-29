La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $9000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

en los departamentos de Lavalle y Las Heras. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $9.000 en el departamento de Malargüe.

en el departamento de Malargüe. $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNIjunto con el del titular.

Cronograma del 30 de marzo al 4 de abril

Lunes 30

Guaymallén

Puente de Hierro. Barrio Los Dos Ángeles. Unión Vecinal. Severo del Castillo antes de llegar a Saenz Peña. A las 9.30.

Los Corralitos. Barrio San Vicente 2. Paraná y Esparraguera. Manzana. D. Casa. 18. A las 10.30.

Los Corralitos. Calle 2 de Mayo y Callejón Bianchi. A las 11.30.

Rodeo de la Cruz. Delegación Rodeo de la Cruz. Carril Nacional 10065. A las 12.30.

General Alvear

Alvear Oeste. La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9.

Ciudad. Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al oeste de Ruta 143. A las 10.45.

Las Heras

El Pastal. CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 9.30.

El Borbollón. Centro de Salud 21. San Ramón s/n. A las 10.30.

El Algarrobal. Gimnasio 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 11.30.

Maipú

General Ortega. Barrio Villa Elisa. Callejón s/n sobre calle Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9.30.

Coquimbito. Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.

Coquimbito. Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro. A las 11.

Coquimbito. Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Bulevar Bandera Nacional 98. A las 11.30.

Coquimbito. Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 12.

Santa Rosa

Villa Cabecera. Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 8.

Villa Cabecera. Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 8.30.

Villa Cabecera. La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 9.

12 de Octubre. Plaza Juan Pablo II. A las 9.30.

San Rafael

Ciudad. Barrio Martín Güemes. Escuela 1-262 Alfredo R. Bufano. Julio Silva 848. A las 9.

Ciudad. Barrio Constitución. Plaza. A las 11.

San Martín

Palmira. Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9.

Palmira. Barrio Villa Adela. CIC A las 10.30.

Palmira. Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 12.

Tunuyán

Las Pintadas. Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 10.

El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.30.

Ciudad. Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.30.

Martes 31

Guaymallén

Jesús Nazareno. Barrio Chavanne. Calles 25 de Mayo y 20 de Junio. A las 9.30.

Jesús Nazareno. Barrio Inka 2. Pedro Goyena 3946, esquina Tapón Moyano. A las 10.30.

Jesús Nazareno. Barrio Castro. 9 de Julio y Castro. A las 11.30.

Rodeo de la Cruz. Delegación Rodeo de la Cruz. Carril Nacional 10065. A las 12.30.

Maipú

Fray Luis Beltrán. Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán. Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10.15.

Rodeo del Medio. Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. Espacio Verde. A las 11.

Rodeo del Medio. Barrio Cuadro Estación. Plaza. A las 12.

San Rafael

Ciudad. Paraje. La Isla. Amapola 719. A las 9.

Ciudad. Pueblo Diamante. Plaza Espínola. A las 11.

Godoy Cruz

Villa Marini. Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 9.40.

Villa del Parque. Barrio Sol y Sierra. SUM Segundo Sombra s/n. A las 10.20.

Villa del Parque. Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11.

San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A la 11.40.

Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Bulevar Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana. H. A las 12.20.

San Carlos

Pareditas. Paso de las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.

Pareditas. Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 10.30.

Pareditas. Calle El Paramillo. A las 11.

Pareditas. Plaza Distrital. A las 12.

Luján

Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de fútbol. A las 10.45.

Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.

Junín

Barriales. Delegación Municipal. A las 10.

Barriales. Barrio Sismo 28. A las 11.

Tupungato

Gualtallary. Plaza Divino Niño. A las 9.

La Paz

Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.

Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 10.20.

Las Chacritas. Comunidad. A las 10.40.

Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 11.

Miércoles 1

Maipú

Fray Luis Beltrán. Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9.30.

San Roque. Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10.15.

San Roque. Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.

San Roque. Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9. Casa. 07. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Junín

Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.

Lavalle

Tres de Mayo. Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9.

Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 9.40.

Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10.

Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 10.30.

Luján

Chacras de Coria. Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Chacras de Coria. Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.

La Puntilla. Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.

Las Heras

El Resguardo. Barrio Belgrano. Centro Cultural URGA. A las 9.30.

El Challao. Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de las Leñas. A las 10.30.

El Challao. Barrio Sargento Cabral Boulogne Sur Mer y Padre Llorens. A las 11.30.

Guaymallén

El Sauce. Barrio Brisas del Sauce. Manzana. P. Casa. 2. A las 9.30.

El Sauce. Callejón Vargas 6001. A las 10.30.

El Bermejo. Plaza Fuerza y Progreso. Calle Félix Suárez. A las 11.30.

San José. Plaza José Néstor Lencinas. Calle Viamonte. A las 12.30.

San Martín

Ingeniero Giagnoni. Calle Formosa s/n. A las 9.

Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10.

Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 11.

Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana. B. Casa. 1. A las 12.

Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso a barrio. A las 13.

Rivadavia

La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 9.

La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 9.45.

San Rafael

Ciudad. Barrio Alberdi. Pichincha e Irene Curie. A las 9.

Ciudad. Barrio El Molino. Frente a CIC A las 10.30.

Tunuyán

Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 10.

Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.30.

Ciudad. Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.30.

General Alvear

Bowen. Calle 19 y C. A las 9.

Bowen. Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.

Alvear Oeste. Barrio El Zangrandi. SUM A las 10.45.

Jueves 2

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 10.

Ciudad. Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.30.

Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.30.

Sábado 4

Rivadavia

Ciudad. Barrio SOEM. A las 9.

Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 9.30.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2