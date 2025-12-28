Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 29 de diciembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 29 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén y Maipú

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Lunes 29 de diciembre

Guaymallén

Entre calles Elpidio González, Las Madreselvas, San Francisco del Monte y Tuyuti y áreas adyacentes; San Francisco del Monte. De 9.00 a 13.00 h.

En calle 12 de Octubre, entre Severo del Castillo y Mauricio Grenon y zonas aledañas; Puente de Hierro. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

En calle Patagonia, hacia el sur de Mitre. De 8.30 a 10.30 h.

