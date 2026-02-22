Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 23 de febrero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 23 de febrero. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 23 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tunuyán, San Rafael, Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 23 de febrero

Lunes 23/02/2026

Ciudad

Entre calles Gran Capitán, Pedro del Castillo, Democracia y José Ingenieros. En calle José Ingenieros, hacia el norte de Lencinas. De 8.45 a 12.45 h.

En calle 9 de Julio entre Necochea y Gral Paz. En calle Las Heras entre 9 de Julio y San Martín. De 7.00 a 8.00 h.

Entre calles Martín Zapata, Paso de Los Andes, Manuel A. Sáez y Boulogne Sur Mer. De 9.30 a 13.30 h.

Guaymallén

Entre calles Sarmiento, Patricias Mendocinas, Tropero Sosa y Belgrano y áreas adyacentes; Nueva Ciudad. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

En TODA LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS por tareas de mantenimiento integral en Líneas y Transformadores de Media Tensión. De 11.00 a 15.00 h.

Luján

En calle El Remanso, hacia el este de Ruta Nacional N°40; Anchoris. De 8.30 a 10.30 h.

En callejón Walker, hacia el este de Terrada; Perdriel. De 11.00 a 13.00 h.

En la intersección calle Juan José Paso con Acceso Sur y zonas aledañas. En calle Juan José Paso, entre Terrada y Acceso Sur. En la Lateral Este del Acceso Sur, entre Juan José Paso y Malabia; Carrodilla. De 8.45 a 12.45 h.

Maipú

En el Carril Gómez, entre calles Maza e Italia. En pasaje Giolito. Entre calles Caseros, Italia, Independencia y Carril Gómez; Gutiérrez. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En calle La Luz, entre Paso de Los Andes y Los Volcanes, y adyacencias; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

Entre calles Alberdi, Los Dos Álamos, El Fortín y callejón Sueta; Los Dos Álamos. De 8.00 a 12.00 h.

Entre calles Otero, Neme, Soitué y Los Claveles; Jaime Prats. De 15.30 a 19.30 h.

En la Ruta Provincial N°202, entre Los Claveles y Colonia Andes; Jaime Prats. De 8.30 a 11.30 h.

Malargüe