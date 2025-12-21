Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 22 de diciembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 22 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Maipú y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Lunes

Las Heras

En la Ruta Nacional N°7, hacia el sur de calle La Fundición. En calle La Fundición y zonas aledañas; Uspallata. De 9.00 a 15.00 h.

Maipú

En la intersección de calles Proyectadas I147 e I148 y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael