Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 2 de marzo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 2 de marzo. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 2 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 2 de marzo

Guaymallén

En calle Guillermo Kraff, entre Ferrari y 2 de Mayo. En calle Lemos, entre Kraff y Proyectada G33; Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

En calle Lavalle, entre San Esteban y callejón N°7. En los callejones N°5 y Arenas; El Algarrobal. De 9.00 a 15.00 h.

Entre calles Armada Argentina, Emilio Civit, Alfredo Bufano y Olascoaga; El Resguardo. De 9.15 a 13.15 h.

Lavalle

En calle San Martín Sur, hacia el sur de Pacífico Tittarelli, y zonas aledañas; La Holanda. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En calle Sebastianelli, entre Miguel Silva y Ruta Tabanera. En el barrio El Milagro; Los Sauces. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Domínguez, hacia el este de Los Sauces. En calles Don narciso, Gerardi y Correa; Los Sauces. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En el Carril Calise Nacional, entre calle Administración y barrio El Esfuerzo. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Furlotti, Bernardo Quiroga y Costa Canal Uco; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael