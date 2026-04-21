“Si muchas personas donan $1.000 podemos comprar alimento”: el pedido de un refugio mendocino de animales para seguir abierto

El refugio Ángeles de Cuatro Patas, en Godoy Cruz, atraviesa una dura crisis económica y necesita poder comprar alimento balanceado para los perritos que viven ahí.

El reconocido refugio de animales en Mendoza, Ángeles de Cuatro Patas, atraviesa una delicada situación económica y lanzó una campaña solidaria para poder sostener su funcionamiento. Desde la organización advierten que necesitan con urgencia alimento balanceado para perros, y apelan a la colaboración de la comunidad para continuar asistiendo a decenas de animales en situación de abandono.

Más de 10 años de trabajo con animales rescatados

El espacio está a cargo de Beatriz Liliana Méndez, quien dedica su vida al cuidado de perros abandonados, muchos de ellos enfermos, adultos mayores o con pocas posibilidades de adopción.

El refugio no solo cumple una función clave en el rescate animal, sino que también representa una red de contención para cientos de perros que llegan en estado crítico. La mayoría requiere atención constante, tratamientos médicos y alimentación especial, lo que incrementa los costos diarios.

Ubicado en Godoy Cruz, el refugio Ángeles de Cuatro Patas funciona desde hace más de una década gracias al esfuerzo de voluntarios y al aporte solidario de los mendocinos. Sin embargo, en las últimas semanas la situación se volvió crítica.

El aumento de los costos y la dificultad para sostener la compra de insumos básicos impactaron de lleno en la institución, que hoy enfrenta complicaciones para garantizar algo esencial: la alimentación diaria de los animales.

“Si muchas personas donan $1.000 podemos comprar alimento para tres semanas”, expresaron desde el refugio a través de sus redes sociales, en un mensaje que rápidamente comenzó a viralizarse.

Con la llegada de las bajas temperaturas, la situación se vuelve aún más compleja. Desde el refugio explican que durante el invierno aumenta la necesidad de alimento y abrigo, lo que incrementa los gastos.

“Somos cada vez más y el frío hace que los perros necesiten comer más. No podemos ser indiferentes, pero solos no podemos”, señalaron.

Cómo colaborar con el refugio de animales

Quienes quieran ayudar al refugio de perros en Mendoza pueden hacerlo de diferentes maneras: