Corte de agua en Mendoza: qué departamentos se verán afectados el lunes 2 de marzo

El servicio de agua potable será interrumpido por trabajos en la red. Desde la empresa piden tomar recaudos y hacer un uso responsable mientras dure la medida.
La empresa Aguas Mendocinas informó que se realizará un corte programado del suministro de agua potable en el departamento de Guaymallén debido a trabajos de empalme en la red.
Las zonas afectadas por el corte programado
Según detallaron desde la compañía, la interrupción afectará la zona comprendida desde Antonelli hasta Diguaitas y desde Profesor Mathus hasta Manuel A. Sáenz.
El corte se extenderá desde las 8 hasta las 20.30 horas, por lo que se recomienda a los vecinos organizar el consumo con anticipación.
Recomendaciones durante el corte de agua en Guaymallén
Mientras se desarrollen las tareas, la empresa sugiere:
- Mantener una reserva de agua potable embotellada, calculando al menos dos litros por persona. Guardarla en recipientes limpios.
- Cuidar la reserva del tanque domiciliario, especialmente si se vive cerca de la zona afectada.
- Regular el uso del agua en canillas, evitando dejar correr el agua innecesariamente.
- No utilizar lavarropas automáticos ni lavavajillas, y suspender el riego de jardines.
- Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido las 24 horas, los 365 días del año.
- Revisar y reparar posibles pérdidas en canillas o inodoros para evitar derroches.
Desde Aguas Mendocinas indicaron que estos trabajos son necesarios para mejorar el sistema y garantizar un servicio más eficiente. Una vez finalizadas las tareas, el suministro se irá normalizando de manera progresiva.
🚧El lunes 2 de marzo habrá #CorteDeAguaPotable PROGRAMADO en #Guaymallén, a partir de las 8 h pic.twitter.com/3YgC6Gda0p
— Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) February 27, 2026