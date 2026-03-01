Corte de agua en Mendoza: qué departamentos se verán afectados el lunes 2 de marzo

El servicio de agua potable será interrumpido por trabajos en la red. Desde la empresa piden tomar recaudos y hacer un uso responsable mientras dure la medida.

La empresa Aguas Mendocinas informó que se realizará un corte programado del suministro de agua potable en el departamento de Guaymallén debido a trabajos de empalme en la red.

Las zonas afectadas por el corte programado

Según detallaron desde la compañía, la interrupción afectará la zona comprendida desde Antonelli hasta Diguaitas y desde Profesor Mathus hasta Manuel A. Sáenz.

El corte se extenderá desde las 8 hasta las 20.30 horas, por lo que se recomienda a los vecinos organizar el consumo con anticipación.

Recomendaciones durante el corte de agua en Guaymallén

Mientras se desarrollen las tareas, la empresa sugiere:

Mantener una reserva de agua potable embotellada, calculando al menos dos litros por persona. Guardarla en recipientes limpios.

Desde Aguas Mendocinas indicaron que estos trabajos son necesarios para mejorar el sistema y garantizar un servicio más eficiente. Una vez finalizadas las tareas, el suministro se irá normalizando de manera progresiva.