Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 2 de febrero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 2 de febrero. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 2 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 2 de febrero

Guaymallén

Entre calles Mauricio Grenon, Severo del Castillo, Pacheco y San Miguel. En los barrios El Libertador y Malvinas Argentinas y zonas aledañas; Puente de Hierro. De 8.30 a 12.30 h.

Las Heras

Entre calles Pellegrini, San Miguel, 9 de Julio y Misiones y áreas adyacentes. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles San Miguel, Uruguay, Moreno y Juan Agustin Maza y zonas aledañas. Entre Vicente López, 9 de julio, Vicente Gil y Moreno y en El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

Entre calles Terrada, Presidente Quintana, Taboada y callejón Santa Teresa; Pedriel. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael