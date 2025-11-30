Mendoza: habrá cortes de luz en estos 7 departamentos este lunes 1 de diciembre

Edemsa anunció que el lunes 1 de diciembre se realizarán tareas de mantenimiento eléctrico. Los cortes serán por zonas y en horarios específicos.

Edemsa informó que este lunes 1 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en diferentes departamentos de Mendoza.

Los trabajos se realizarán en horarios específicos en estas zonas: Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio

Los cortes de luz para este lunes en Mendoza

Ciudad de Mendoza

Entre calles Mitre, Pellegrini, Chile, El Tonel y alrededores.

Entre Simón Bolívar, Aliar, Pablo Neruda y 20 de Junio.

Horario: de 9.45 a 13.45.

Horario: de 9.45 a 13.45.

Guaymallén

Calle Severo del Castillo, entre Godoy Cruz y San Juan; callejón Salcedo; loteo Poveda Touris y zonas cercanas, en Corralitos.

Horario: de 9.00 a 13.00.

Luján de Cuyo

Calle Terrada, al sur de Olavarría, y áreas aledañas, en Perdriel.

Horario: de 9.00 a 13.00.

Lavalle

Calle Juan Manuel de la Reta, entre Dorrego y Ruta Provincial N°24, en La Pega.

Calle Juan Manuel de la Reta (al este de Dorrego); calle Las Violetas (entre De la Reta y Eugenio Montenegro); callejón Merlo (al norte de Las Violetas); calle Varón; calle Montenegro (entre Félix Araujo y Andrés Soria) y zonas cercanas, en Las Violetas.

Horario: de 9.15 a 13.15.

Tupungato

Calle Orazietti, entre Scilipoti y Ahumada, en La Arboleda.

Horario: de 9.45 a 13.45.

Tunuyán

Calle Aguirre, entre Paso de Los Andes y Manuel Manzano, en Villa Seca.

Horario: de 9.25 a 13.25.

San Rafael