Mendoza: habrá cortes de luz en estos 7 departamentos este lunes 1 de diciembre

Edemsa anunció que el lunes 1 de diciembre se realizarán tareas de mantenimiento eléctrico. Los cortes serán por zonas y en horarios específicos.
Los trabajos se realizarán en horarios específicos en estas zonas: Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio
Los cortes de luz para este lunes en Mendoza
Ciudad de Mendoza
- Entre calles Mitre, Pellegrini, Chile, El Tonel y alrededores.
Horario: de 8.00 a 9.00.
- Entre Simón Bolívar, Aliar, Pablo Neruda y 20 de Junio.
Horario: de 9.45 a 13.45.
Guaymallén
- Calle Severo del Castillo, entre Godoy Cruz y San Juan; callejón Salcedo; loteo Poveda Touris y zonas cercanas, en Corralitos.
Horario: de 9.00 a 13.00.
Luján de Cuyo
- Calle Terrada, al sur de Olavarría, y áreas aledañas, en Perdriel.
Horario: de 9.00 a 13.00.
Lavalle
- Calle Juan Manuel de la Reta, entre Dorrego y Ruta Provincial N°24, en La Pega.
Horario: de 9.15 a 13.15.
- Calle Juan Manuel de la Reta (al este de Dorrego); calle Las Violetas (entre De la Reta y Eugenio Montenegro); callejón Merlo (al norte de Las Violetas); calle Varón; calle Montenegro (entre Félix Araujo y Andrés Soria) y zonas cercanas, en Las Violetas.
Horario: de 9.15 a 13.15.
Tupungato
- Calle Orazietti, entre Scilipoti y Ahumada, en La Arboleda.
Horario: de 9.45 a 13.45.
Tunuyán
- Calle Aguirre, entre Paso de Los Andes y Manuel Manzano, en Villa Seca.
Horario: de 9.25 a 13.25.
San Rafael
- Entre calles Bolivia, Paula Albarracín de Sarmiento, Telles Meneses y Alem.
Horario: de 15.00 a 19.00.
- Calle El Monte, entre Monzón e Izuel, en Cuadro Bombal.
Horario: de 9.00 a 13.00.
- Ruta Nacional N°146, entre Ruta Provincial N°165 y calle San Francisco; y calle San Francisco, al norte de la RN 146, en Cuadro Bombal.
Horario: de 15.30 a 19.30.
- Calle La Lonja, entre Cubillos y Ejército de Los Andes, en Rama Caída.
Horario: de 8.15 a 12.15.