Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este viernes 27 de febrero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del viernes 27 de febrero. Los cortes serán programados y en diferentes sectores.

Edemsa informó que este viernes 27 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, San carlos y San Rafael.

Los cortes de luz para este viernes 27 de febrero en Mendoza

Guaymallén

En calle Miralles, entre Mauricio Grenón y Roque Sáenz Peña. En Loteo Fioretti;

Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Sánchez, hacia el sur de Buenos Aires; Colonia Segovia. De 8.45 a 10.45 h.

Las Heras

En calle Uruguay, entre República del Perú y Dr. Moreno. En calle San Miguel, hacia el sur de Uruguay. En calle Sarmiento, entre Manduca II y Río Negro. De 8.30 a 12.30 h.

En TODA LA LOCALIDAD DE USPALLATA por tareas de mantenimiento integral en Líneas y Transformadores de Media Tensión. De 11.00 a 17.00 h.

Luján

En la Ruta Nacional N°7, entre las localidades de Potrerillos y Uspallata. De 11.00 a 15.00 h.

En el Perilago de Potrerillos. De 11.00 a 15.00 h.

Tupungato

En calle Peralta, entre Pizarro y Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle N°2, entre calle El Cepillo y Finca Papes; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Los Alamitos, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40 Vieja. En barrio La Isla; Pareditas. De 10.00 a 14.00 h.

San Rafael