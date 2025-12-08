Mendoza: estos 8 departamentos tendrán cortes de luz este martes 9 de diciembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y hasta el mediodía. Los cortes serán programados y por sectores. Conocé si afectará tu barrio.

Edemsa informó que este martes 9 de diciembre habrá nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintas zonas de Mendoza. Esto se debe a que realizarán tareas de mantenimiento en 8 departamentos de la provincia.

Estos trabajos se realizan en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía. Los departamentos afectados serán: Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Lugares y horarios de los cortes de luz para este martes en Mendoza

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio durante el martes 9 de diciembre.

Martes 09/12/2025

Ciudad

– Entre calles Belgrano, Perú, Hudson y Cipolletti. De 8.30 a 12.30 h.

Guaymallén

– Entre calles Sargento Cabral, Remedios de Escalada, Moldes, Ejército de Los Andes y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 8.15 a 12.15 h.

– En calle Gutenberg, entre Bolivia y Colón. Entre calles Gomensoro, Sarmiento, Belgrano y Colón y adyacencias; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

– En la intersección de calle La Recoleta con Las Acacias y adyacencias. De 8.30 a 11.00 h.

– En barrios El Coral y El Carrizal y áreas adyacentes; El Carrizal. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle El Remanso; Anchoris. De 9.00 a 12.00 h.

Maipú

– En calle Maza, hacia el norte de Videla Aranda, y adyacencias; Cruz de Piedra. De 11.30 a 13.45 h.

– En calle 25 de Mayo, entre José María Irusta y pasaje Milani. En calle Ozamis, entre Videla Castillo y República del Líbano, y zonas Aledañas. De 9.15 a 11.15 h.

Tupungato

– Entre calles Patricias Mendocinas, Razquin, Fierro y Ruta Provincial N°88. En el barrio General Urquiza; Villa Bastías. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y callejón Caligoli; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En calle La Virgen, entre Navarro y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

– Entre calles “E”, El Zanjón, Sepúlveda y Sardini; El Usillal. De 15.00 a 19.00 h.

– En la Ruta Nacional N°144, entre calles Las Rosas y El Moro, y adyacencias; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre la Ruta N°179 (Ponontrehua) y calles Perú, Bolivia y Nicaragua; Las Malvinas. De 15.30 a 19.30 h.

– En calle Vargas, entre Ramón Barrera y Maza Norte, y adyacencias; Colonia Elena. De 8.45 a 12.45 h.

