Mendoza: estas zonas tendrán cortes de luz programados este viernes 19 de septiembre

Servicios

Edemsa comunicó que se realizan cortes en el suministro eléctrico que responden a mantenimientos programados en 5 departamentos de la provincia.

Redacción ElNueve.com

Edemsa anunció que realizará cortes de luz programados en cinco departamentos de la provincia para realizar tareas de mantenimiento en la red eléctrica. La medida afectará a Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael, por lo que se recomienda a los usuarios tomar los recaudos necesarios.

Cortes de luz en Mendoza: cronograma del viernes 19 de septiembre

La empresa informó que las interrupciones del servicio eléctrico se deben a mantenimientos preventivos y, en algunos casos, pueden extenderse por más de cuatro horas. Estos serán los cortes de luz para este viernes 19 septiembre, el detalle de los lugares y horarios:

Luján de Cuyo

  • Barrio Lomas de Terrada: de 14.30 a 18.30 h.

  • Calle Lamadrid, entre Cipolletti y Modesto Lima y zonas aledañas: de 8.45 a 14.45 h.

  • Calle Embalse Potrerillos y Membrillos, barrios Paula Albarracín, Cooperativa El Hogar del Trabajador y adyacencias en Vistalba: de 9.00 a 13.00 h.

  • Calle Aráoz, entre Terrada y Acceso Sur (Mayor Drummond): de 8.30 a 10.30 h.

Maipú

  • Calle 25 de Mayo, entre Ozamis y Los Lagares: de 9.15 a 13.15 h.

  • Intersección de calles Pedro Molina y Laprida Sur y adyacencias (Cruz de Piedra): de 10.30 a 14.30 h.

Tunuyán

  • Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces (o Corredor Productivo) y Bodega Piedra Negra (Lurton), Vista Flores: de 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

  • Calle Aguirre, hacia el oeste de Ruta Provincial N°40 (Chilecito): de 14.30 a 18.30 h.

  • Entre Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja y calle Cisterna, barrio Virgen de Luján (Chilecito): de 10.00 a 14.00 h.

San Rafael

  • Entre calles Comandante Salas, Bernardo Razquin, Sarmiento y Chacabuco (Cuadro Nacional): de 9.00 a 13.00 h.

  • Calle La Primavera, entre Rivero y callejón Mansilla y zonas aledañas (Rama Caída): de 8.45 a 12.45 h.

  • Entre calles Campos, Venecia, Ángeles Buenos y Balloffet: de 17.00 a 18.30 h.

Edemsa sugirió a los vecinos revisar el cronograma de cortes y organizar sus actividades con anticipación para minimizar las molestias.

