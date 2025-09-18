Mendoza: estas zonas tendrán cortes de luz programados este viernes 19 de septiembre

Edemsa comunicó que se realizan cortes en el suministro eléctrico que responden a mantenimientos programados en 5 departamentos de la provincia.

Edemsa anunció que realizará cortes de luz programados en cinco departamentos de la provincia para realizar tareas de mantenimiento en la red eléctrica. La medida afectará a Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael, por lo que se recomienda a los usuarios tomar los recaudos necesarios.

Cortes de luz en Mendoza: cronograma del viernes 19 de septiembre

La empresa informó que las interrupciones del servicio eléctrico se deben a mantenimientos preventivos y, en algunos casos, pueden extenderse por más de cuatro horas. Estos serán los cortes de luz para este viernes 19 septiembre, el detalle de los lugares y horarios:

Luján de Cuyo

Barrio Lomas de Terrada: de 14.30 a 18.30 h.

Calle Lamadrid, entre Cipolletti y Modesto Lima y zonas aledañas: de 8.45 a 14.45 h.

Calle Embalse Potrerillos y Membrillos, barrios Paula Albarracín, Cooperativa El Hogar del Trabajador y adyacencias en Vistalba: de 9.00 a 13.00 h.

Calle Aráoz, entre Terrada y Acceso Sur (Mayor Drummond): de 8.30 a 10.30 h.

Maipú

Calle 25 de Mayo, entre Ozamis y Los Lagares: de 9.15 a 13.15 h.

Intersección de calles Pedro Molina y Laprida Sur y adyacencias (Cruz de Piedra): de 10.30 a 14.30 h.

Tunuyán

Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces (o Corredor Productivo) y Bodega Piedra Negra (Lurton), Vista Flores: de 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

Calle Aguirre, hacia el oeste de Ruta Provincial N°40 (Chilecito): de 14.30 a 18.30 h.

Entre Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja y calle Cisterna, barrio Virgen de Luján (Chilecito): de 10.00 a 14.00 h.

San Rafael

Entre calles Comandante Salas, Bernardo Razquin, Sarmiento y Chacabuco (Cuadro Nacional): de 9.00 a 13.00 h.

Calle La Primavera, entre Rivero y callejón Mansilla y zonas aledañas (Rama Caída): de 8.45 a 12.45 h.

Entre calles Campos, Venecia, Ángeles Buenos y Balloffet: de 17.00 a 18.30 h.

Edemsa sugirió a los vecinos revisar el cronograma de cortes y organizar sus actividades con anticipación para minimizar las molestias.