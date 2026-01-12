Mendoza: cuándo y dónde podés conseguir la garrafa de 10 kilos desde $7.900

El programa de la Garrafa en tu barrio sigue vigente en el mes de enero con un recorrido por todos los departamentos. Conocé el cronograma completo y qué tenés que presentar para comprar el gas subsidiado.

El Gobierno de Mendoza continúa con el operativo de distribución de garrafas a precio subsidiado, una iniciativa pensada para asistir a los hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural. A través del programa La Garrafa en tu Barrio, las familias pueden acceder al envase de 10 kilos a precios que van desde los $7.900 hasta $10.000 dependiendo de la zona.

A través de este programa, se busca garantizar que las familias en situación de vulnerabilidad puedan adquirir el insumo a un costo accesible.

El recorrido del operativo abarcará distintos departamentos de la provincia, permitiendo que más personas accedan al beneficio sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Mendoza: ¿cuánto sale la garrafa?

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

$7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

$9.000 en el departamento de Malargüe.

$ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Cuáles son los requisitos para acceder a la garrafa subsidiada

Para acceder al beneficio, los interesados deben presentar:

DNI (original y fotocopia).

(original y fotocopia). El envase vacío.

Certificación negativa de ANSES.

Además, en casos específicos, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Jubilados y pensionados : fotocopia del carnet de PAMI.

: fotocopia del carnet de PAMI. Personas con discapacidad: Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si otra persona retira la garrafa en su nombre, debe llevar también una fotocopia del DNI del titular del beneficio.

Cronograma de la Garrafa en tu barrio del 12 al 17 de enero de 2026

Lunes 12

Guaymallén

La Primavera: Ruta 20 y Callejón San Francisco. A las 9:30.

Los Corralitos: Adrover 1152. A las 10:30

Los Corralitos: Barrio Los Olivos Norte. SUM. Calle 12 de Octubre s/n. A las 11:30.

Los Corralitos: Barrio Kraft. Cancha de Fútbol. Manzana: B Casa: 28. A las 12:30.

General Alvear

Ciudad: Paraje: El Nevado. Centro de Salud. A las 9.

Ciudad: Barrio Prensa. Manzana: H Casa: 5. A las 10:45.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9:30.

San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial Nº 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10:15.

San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11

San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.

Santa Rosa

Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 9.

Villa Cabecera: La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 9:30.

12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 10.

Las Heras

El Borbollón: CIC El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 9:30.

El Algarrobal: Gimnasio Nº 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 10:30.

El Algarrobal: CAV. El Algarrobal. Paraguay y Paso Hondo. A las 11:30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9:30.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10:30.

La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 11.

San Rafael

Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9.

Las Malvinas: Escuela 4-198 Francisco García. A las 10:30.

Las Malvinas: Paraje: El Escorial. A las 12:45.

Martes 13

Guaymallén

Buena Nueva: Barrio Kilómetro 14. Callao y Palestina. A las 9:30.

Buena Nueva: Plaza Marciano Cantero. Serú y Rosario Narváez. A las 10:30.

El Bermejo: Barrio Nueva Alborada. Manzana: G Casa: 14. A las 11:30.

El Bermejo: Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. A las 12:30.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 9:40.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 10:20.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11:40.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 12:20.

Rivadavia

Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 11.

Reducción de Abajo: Barrio Almafuerte. A las 11:30.

Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 12.

Junín

La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

San Rafael

El Nihuil: Playón. A las 10

Tupungato

Anchoris: Delegación Municipal. A 200 m detrás de Escuela Isla Soledad. A las 9.

La Paz

Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.

La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11:20.

La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 11:30.

La Menta: Refugio Zabala. A las 11:40.

Miércoles 14

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9:30.

Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta provincial Nº 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a fincha Chávez. A las 10:30.

Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio verde sector Noroeste. A las 11:30.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9:30.

La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10:30.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11:30.

San Martín

Tres Porteñas: Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 10.

Tres Porteñas: CIC. A las 11.

El Divisadero: Calle Benenatti. A las 12.

Junín

Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 9:30.

Rodeo de la Cruz: Barrio 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy. A las 10:30.

El Sauce: Barrio Paraguay. CIC. Calle Las Águilas s/n. A las 11:30.

El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Piscis. A las 12:30.

Las Heras

El Pastal: CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 9:30.

El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de Las Leñas. A las 10:30.

La Cieneguita: Gimnasio Nº12. Padre Bruno y Adolfo Calle. A las 11:30.

San Rafael

Cañada Seca: Paraje: El Tropezón. Plaza. A las 9.

Cañada Seca: Paraje: Los Claveles. Escuela 1-395 Pedro de Mendoza. A las 11.

General Alvear

Bowen: Barrio E Tanque. A las 9.

Bowen: Paraje: El Rincón. Casa F y 22. A las 10:45.

Bowen: Paraje: El Monarca. Última casa. A las 11:15.

Jueves 15

Guaymallén

Belgrano: Gomensoro y Santiago Araujo. A las 9:30.

Belgrano: Barrio 11 de Junio. Malvinas Argentinas y La Paz. A las 10:30.

Belgrano: Barrio Espacio Verde / Barrio Lihue. Calle Brasil y Mariano Moreno. A las 11:30.

Belgrano: Barrio San Francisco de Asís. Manzana: B Casa: 23. A las 12:30.

Godoy Cruz

Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.

Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 9:40.

San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10:20.

Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 11.

Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000.A las 11:40.

Las Heras

Uspallata: Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11:30.

Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12:30.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13:30.

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.

Alto Verde: CIC. A las 11.

San Carlos

Eugenio Bustos: Plaza distrital. A las 10.

La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.

Tupungato

Villa Bastías: Barrio Arcoiris. Entrada al barrio. Calle 6 de Septiembre. A las 9.

Luján

Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9:30.

Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10:30.

Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11.

San Rafael

Cañada Seca: Club Los Campesinos. A las 9.

Viernes 16

Las Heras

El Plumerillo: Barrio Santa Teresita. CEDRyS 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9:30.

El Resguardo: Barrio 26 de Enero. Playón Deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 10:30.

El Resguardo: Barrio Todos Unidos. Manzana: A Casa: 21. A las 11:30.

Rivadavia

La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9.

La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.

General Alvear

Carmensa: Polideportivo. A las 9.

San Martín

Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a barrio. A las 9:30.

Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 10:30.

Alto Salvador: Barrio López. Plaza. A las 11:30.

Alto Salvador: Barrio Las Barreras. Calle Oratorio. Frente a transformador. A las 12:30.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13:30.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9:30.

Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Malargüe

Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 9.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9:30.

Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10:15.

Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11.

Sábado 17

Las Heras

El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Rivadavia

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón Deportivo. A las 10.

Medrano: Tanque de Agua. A las 11.

Capital

Recorrido 1