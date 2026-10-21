Mendoza abrirá dos carreras vinculadas al petróleo y gas para trabajar en Vaca Muerta: dónde estudiar

Las nuevas propuestas educativas comenzarán en 2027 y estarán orientadas a la formación de técnicos y operadores para la industria hidrocarburífera. Una será una tecnicatura de tres años y la otra, una capacitación profesional con fuerte carga práctica.

Mendoza ampliará su oferta de formación técnica con dos nuevas carreras vinculadas a la industria del petróleo y el gas, en un contexto de expectativas por el desarrollo de Vaca Muerta en el sur provincial. Las propuestas comenzarán a dictarse en el ciclo lectivo 2027 y buscarán preparar personal capacitado para desempeñarse en distintas áreas de la actividad energética.

La iniciativa fue anunciada por la Dirección General de Escuelas (DGE) y se implementará en el Instituto de Educación Superior 9-018 de Malargüe. La oferta incluirá una Tecnicatura Superior en Petróleo y Gas con orientación en Extracción No Convencional y una Formación Profesional de Nivel III en Operación de Fracturación Hidráulica.

Aunque ambas alternativas apuntan al sector hidrocarburífero, tendrán distintos alcances: una ofrecerá una formación técnica integral de tres años, mientras que la otra se concentrará en las tareas operativas vinculadas con la fracturación hidráulica.

Tecnicatura en Petróleo y Gas: una carrera de tres años

La primera propuesta será la Tecnicatura Superior en Petróleo y Gas con orientación en Extracción No Convencional. Tendrá una duración de tres años, distribuidos en seis cuatrimestres, con una carga horaria total de 1.870 horas reloj y modalidad presencial.

El plan de estudios abarcará diferentes etapas de la actividad hidrocarburífera, desde la exploración y la extracción hasta el tratamiento, el transporte y el almacenamiento de petróleo y gas.

También incorporará contenidos vinculados con las nuevas tecnologías aplicadas al sector, como la automatización de procesos, la instrumentación avanzada, los sistemas digitales de monitoreo y el análisis de datos.

Otro eje de la formación estará relacionado con los métodos de explotación no convencional, entre ellos la perforación horizontal y la fracturación hidráulica, técnicas utilizadas para extraer recursos como el shale oil y el shale gas.

Según la propuesta presentada por la DGE, quienes completen la carrera podrán desempeñarse en operaciones petroleras convencionales y no convencionales, además de trabajar en empresas que brindan servicios especializados a la industria.

Operador de Fracturación Hidráulica: una formación de 440 horas

La segunda alternativa estará destinada a quienes busquen una capacitación específica para incorporarse a las operaciones de fracturación hidráulica.

La Formación Profesional de Nivel III en Operador de Fracturación Hidráulica tendrá una carga horaria de 440 horas reloj y se distinguirá por su orientación práctica: 260 horas estarán destinadas a actividades de aplicación, lo que representa cerca del 59% del total.

Durante el trayecto, los estudiantes aprenderán procedimientos vinculados con la preparación y el montaje de equipos, el funcionamiento de los sistemas de bombeo y el control de la inyección de fluidos a alta presión.

La capacitación también incluirá contenidos de mantenimiento preventivo, monitoreo digital, seguridad industrial y prevención de riesgos, además de procedimientos para actuar ante posibles contingencias durante las operaciones.

La certificación permitirá acreditar conocimientos y competencias para integrar equipos de trabajo relacionados con la fracturación hidráulica, de acuerdo con los procedimientos operativos y los niveles de supervisión establecidos.

Dónde estudiar las nuevas carreras de petróleo y gas en Mendoza

Las dos propuestas se dictarán a partir del ciclo lectivo 2027 en el Instituto de Educación Superior 9-018 de Malargüe.

La incorporación de estas formaciones busca ampliar las alternativas de educación superior en el departamento y responder a las necesidades de capacitación de una actividad que requiere perfiles técnicos cada vez más especializados.

La iniciativa también se vincula con las perspectivas de desarrollo hidrocarburífero en el sur mendocino, donde el avance de los proyectos energéticos genera expectativas sobre la demanda futura de trabajadores calificados.

Las personas interesadas pueden consultar las novedades y la información institucional en el sitio web del Instituto de Educación Superior 9-018 de Malargüe.