Las tasas del plazo fijo superan el 50% y siguen subiendo: ¿Cuánto paga si deposito $200000 a 30 días?

El Banco Central publicó las nuevas tasas de interés para depósitos a plazo fijo en pesos. Algunas entidades ya ofrecen rendimientos superiores al 50% anual. Cuánto paga cada banco y cuál es la ganancia si invertís $200.000 durante un mes.

Las tasas de interés de los plazos fijos en pesos volvieron a subir y ya superan el 50% anual en la mayoría de los bancos. La medida responde al nuevo esquema de encajes bancarios dispuesto por el Banco Central (BCRA), que obliga a las entidades financieras a ajustar al alza los rendimientos para atraer depósitos.

Según el organismo, los bancos ajustaron sus valores tras las recientes medidas de contracción monetaria, que buscan absorber liquidez y contener la presión cambiaria. La rentabilidad de los depósitos se ubica así muy por encima de la inflación proyectada para 2025, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima entre 20% y 25%.

Según el último dato oficial publicado correspondiente al viernes 22, el promedio pagado en el sistema financiero por un plazo fijo a 30 días es del 51,3%. Diez días antes el rendimiento promediaba el 43% y un mes atrás apenas alcanzaba el 33%.

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos

Las tasas varían entre el 38% y el 58% anual en las entidades más importantes:

Banco Galicia: entre el 48% y el 58%

Banco Macro: 53% al 56%

Supervielle: 51%

BBVA: del 45 al 48%.

Santander: del 38 al 41%

Banco Nación: 47%

Banco Provincia: 48%

En bancos digitales y entidades con ofertas online para no clientes, los valores son:

Banco CMF : 52%

: 52% Reba y Banco Voii: 50 y 51%

Plazo fijo: cuánto ganás si invertís $200.000 a 30 días en agosto

Un depósito de $200.000 durante 30 días ofrece los siguientes montos finales, dependiendo del banco elegido:

Banco Nación: $207.726

BBVA: $207.397,26

Banco Macro: $208.820

Por qué suben las tasas de plazo fijo

La suba responde a la estrategia del BCRA de restringir la liquidez, endureciendo los encajes bancarios. La exigencia diaria de integración redujo los fondos disponibles en las entidades y obligó a los bancos a competir con tasas más atractivas para captar depósitos en pesos.

De esta manera, los plazos fijos a 30 días se consolidan como una opción con rendimiento positivo frente a la inflación, en un rango que actualmente va del 25% al 50% anual, según el banco elegido.