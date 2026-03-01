La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $9000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

en los departamentos de Lavalle y Las Heras. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $9.000 en el departamento de Malargüe.

en el departamento de Malargüe. $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNIjunto con el del titular.

Cronograma del 2 al 7 de marzo

Lunes 2

Guaymallén

La Primavera: Ruta Provincial Nº 20 y Callejón San Francisco. A las 9:30.

Los Corralitos: Adrover 1152. A las 10:30.

Los Corralitos: S.U.M. Barrio Los Olivos Norte. Calle 12 de Octubre s/n. A las 11:30.

Los Corralitos: Cancha Barrio Kraft Calle 9 de Julio. Manzana: B. Casa: 28. A las 12:30.T

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud Nº 153 “Dr. Sergio M. Jara”. Calle Quintana s/n. A las 9:30.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.

Ciudad: Escuela Nº 4-107 “Ejército Argentino”. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

General Alvear

Bowen: Calle 19 y C. A las 9.

Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9:45.

Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. S.U.M. A las 10:45.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9:30.

Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10:15.

Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11.

Rodeo del Medio: Barrio Cuadro Estación. Plaza. A las 12.

Santa Rosa

Villa Cabecera: Frente a “Parroquia Santa Rosa de Lima”. A las 8.

Villa Cabecera: Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 8:30.

Villa Cabecera: La Costa. Frente barrio Los Gringos. A las 9.

12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 9:30.

Las Heras

El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 1. A las 9:30.

El Challao: Escuela Champagnat. Champagnat Norte s/n. A las 10:30.

El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de Las Leñas. A las 11:30.

Martes 3

Guaymallén

Buena Nueva: Barrio Km 14. Callao y Palestina. A las 9:30.

Buena Nueva: Plaza Marciano Cantero. Serú y Rosario Narváez. A las 10:30.

El Bermejo: Barrio Nueva Alborada. Manzana: G. Casa: 14. A las 11:30.

El Bermejo: Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. A las 12:30.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela Nº 1-402 “Enrique Tittarelli”. A las 9.

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela “Bautista Gargantini”. A las 9:30.

Los Campamentos: La Verde. Escuela Nº 1-058 “Heriberto Baeza”. A las 10.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10:30.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.

Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 9:40.

San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10:20.

Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 11.

Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 11:40.

Luján

Agrelo: Barrio Tierras Vivas. Entrada a barrio. A las 9:30.

Agrelo: Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10:45.

Agrelo: Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.

San Carlos

Chilecito: Plaza distrital. A las 10.

Chilecito: Carril Nacional y Calle Puerta. A las 10:30.

Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11:30.

Tres Esquinas: Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.

Junín

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10:30.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

San Rafael

Las Paredes: Paraje: Capitán Montoya. Plaza. A las 9.

Tupungato

Anchoris: Delegación Municipal. A 200 m detrás de escuela “Isla Soledad”. A las 9.

La Paz

Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.

La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11:30.

La Menta: Refugio frente a pasarela. A las 12.

La Menta: Refugio Zabala. A las 12:30.

Miércoles 4

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9:30.

Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta Provincial Nº 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín, frente a finca Chávez. A las 10:30.

Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial Nº 20 y Ruta Provincial Nº 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde sector Noroeste. A las 11:30.

Rivadavia

Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 9.

Reducción de Abajo: Barrio Alma Fuerte. A las 9:30.

Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 10.

San Martín

Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10.

Montecaseros: Delegación Municipal. A las 11.

Junín

Rodríguez Peña: S.U.M. A las 10.

Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. C.I.C. A las 11.

Luján

Chacras de Coria: Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9:30.

Chacras de Coria: Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10:45.

La Puntilla: Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11:15.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9:30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: Plaza 20 de Junio. Barrio Cocucci. A las 9:30.

Rodeo de la Cruz: Barrio 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy. A las 10:30.

El Sauce: C.I.C. Barrio Paraguay. Calle Las Águilas s/n. A las 11:30.

El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Piscis. A las 12:30.

General Alvear

Alvear Oeste: La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9.

Ciudad: Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al Oeste de Ruta Nº 143. A las 10:45.

San Rafael

Rama Caída: Centro de Jubilados. A las 9.

Rama Caída: Club Rincón del Atuel. A las 11:30.

Las Heras

El Algarrobal: CEDRyS Nº 21 Bº Victoria. Monteavaro y Molino Correa. A las 9:30.

El Borbollón. Barrio Don Bosco. Calle Zamora. Manzan: A. Casa: 57. A las 10:30.

El Borbollón: Centro de Salud Nº 21. San Ramón s/n. A las 11:30.

Jueves 5

Guaymallén

Belgrano: Gomensoro y Santiago Araujo. A las 9:30.

Belgrano: Barrio 11 de Junio (ex Loteo Arroyo). Malvinas Argentinas y La Paz. A las 10:30.

Belgrano: Barrio Lihue. Espacio Verde. Brasil y Mariano Moreno. A las 11:30.

Belgrano: Barrio San Francisco de Asís. Manzana: B. Casa: 23. A las 12:30.

Godoy Cruz

Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín “Estrellitas”. Mariano Moreno y Barcala. A las 9:40.

Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10:20.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados “El Trébol”. A las 11.

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 11:40.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Parador Turístico. A las 10.

Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11:30.

Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de I.P.V. A las 12.

Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12:30.

Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.

Junín

Barriales: Delegación Municipal. A las 10.

Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.

Luján

Ugarteche: Ruta Provincial Nº 15. Calle Pública Nº 10. Kilómetro 39. A las 9:30.

Ugarteche: Ruta Provincial Nº 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y Calle La Estación. A las 11.

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio TIZA. Plaza. A las 9.

Lavalle

Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 9

Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. Espacio Verde. A las 9:20.

Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10:30.

San Rafael

Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9.

Las Malvinas: Escuela Nº 4-198 “Francisco García”. A las 10:30.

Las Malvinas: Paraje: El Escorial. A las 12:30.

Viernes 6

Lavalle

Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial Nº 36. A las 9.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 9:40.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 10:30.

Las Heras

El Plumerillo: CEDRyS Nº 15. Aguado y Uspallata. A las 9:30.

El Plumerillo: CEDRyS Mº 16. Cabo Veron y Pereyra. A las 10:30.

El Zapallar: Barrio Democracia. Calle 2 y Democracia 5. A las 11:30.

Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Ciudad: Barrio S.O.E.M. A las 10.

Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 11.

General Alvear

Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.

Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. C.I.C. A las 10:45.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio La Favorita. C.A.M. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría Nº 33. Barrio San Martín. A las 13:30.

Malargüe

Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8:30.

Maipú:

Luzuriaga: Barrio Amas de Casa. Manzana: C. Casa: 7. Espacio Verde. A las 9:30.

Ciudad: Barrio El Rosal II. Manzana: B. Casa: 3. A las 10:30.

Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 11.

Ciudad: Barrio Ciancio. Falucho y Vidal Serra. A las 11:30.

San Martín

Tres Porteñas: Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 10.

Tres Porteñas: C.I.C. A las 11.

El Divisadero: Calle Benenatti. A las 12.

Sábado 7

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud Nº 91. Tabanera s/n. A las 9:30.

Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.

Ciudad: Escuela Nº 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Las Heras

El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.

Recorrido 2