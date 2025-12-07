La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $9000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Como todas las semanas, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

$7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

$9.000 en el departamento de Malargüe.

$ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 9 al 13

Martes 9

Guaymallén

Belgrano: Centro de Salud 196. Pedro Molina y Santiago Araujo. A las 9.30.

Nueva Ciudad: Delegación Nueva Ciudad, San José y Villa Nueva Norte. Tropero Sosa 519. A las 10.30.

Belgrano: Unión Vecinal San Juan Bosco. Calle Catamarca entre Namuncurá y María Auxiliadora. A las 11.30.

Pedro Molina: Oruro 2673, entre Alcorta y Montevideo. A las 12.30.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9.30

Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10.15. Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11. Godoy Cruz Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 9.40.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.40.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 12.20.

San Rafael

Ciudad: Barrio Martín Güemes. Escuela 1-262 Alfredo R. Bufano. Julio Silva 848. A las 9.

Ciudad: Barrio Constitución. Plaza. A las 11.

Las Heras

El Resguardo: CEDRyS 18. San Martín y Emilio Coni. A las 9.

El Resguardo: Gimnasio 3. Amigorena y Abel Zapata. A las 10.30.

Panquehua: CEDRyS 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11.30.

Santa Rosa

Las Catitas: Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 9.

Las Catitas: Frente a Terminal. A las 9.30.

Las Catitas: Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 10.

Luján

Chacras de Coria: Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Chacras de Coria: Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.

La Puntilla: Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

Tupungato

Anchoris: Delegación Municipal, 200 m detrás de la Escuela Isla Soledad. A las 9.

La Paz

Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.

Miércoles 10

Maipú

Rodeo del Medio: Barrios Caminos del Sol. Intersección calles internas barrio a 100 m de calle Víctor Hugo. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán: Escuela 1-396 Cloromiro Giménez. Los Álamos s/n. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán: Mina de Oro y Vargas. A las 11.30.

Fray Luis Beltrán: Hospital Metraux. Espacio Verde frente a hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 12.30.

Las Heras

El Borbollón: CIC. El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 9.30.

El Algarrobal: Gimnasio 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 10.30.

El Algarrobal: CIC. El Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 11.30.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11.30.

Tupungato

La Arboleda: Loteo Blanco. A las 9.

Luján

Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10.30.

Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y Calle 20 de Junio. A las 11.

Lavalle

El Vergel: Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 9.

Las Violetas: Calle Eugenio Montenegro. Al lado barrio Las Violetas 1. A las 9.30.

La Pega: Barrio Cooperativa La Pega. A las 10.20.

El Chilcal: Barrio Cooperativa El Chilcal. A las 11.

Junín

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano: Delegación municipal. A las 11.

San Martín

Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a Barrio. A las 9.30.

Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 10.30.

Alto Salvador: Barrio López. Plaza. A las 11.30.

Alto Salvador: Barrio Las Barreras. Calle Oratorio. Frente a transformador. A las 12.30.

Guaymallén

Puente de Hierro: Subdelegación Puente de Hierro. Severo del Castillo y Los Pinos. A las 9.30.

El Bermejo: Barrio San Jorge. SUM. San Lorenzo a metros de Capilla de Nieve. A las 11.

El Bermejo: Barrio Alameda. Plaza. Allayme y Guerra. A las 11.45.

El Bermejo: Barrio La Micela. 4 de Junio y La Merced. A las 12.30.

San Rafael

Ciudad: Paraje: La Isla. Amapola 719. A las 9.

Ciudad: Pueblo Diamante. Plaza Espínola. A las 11.

General Alvear

Ciudad: Barrio Prensa. Manzana: H. Casa: 5. A las 10.45.

Jueves 11

Guaymallén

Dorrego: Plaza Ejército de los Andes. Remedios de Escalada entre Darwin y Juan José Paso. A las 9.30.

Las Cañas: Delegación Las Cañas. Cangallo y Estrada. A las 10.30.

Jesús Nazareno: Barrio Favaro. Biblioteca Popular. Carrizal y Cacheuta 1689. A las 11.30.

Jesús Nazareno: Barrio Rodríguez. Olavarría 1611. A las 12.30.

Godoy Cruz

Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.

Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 9.40.

San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.

Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 11.

Villa del Parque: Bario SUPE. Talcahuano 4000. A las 11.40.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.

Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de I.P.V. A las 12.

Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a cementerio. A las 12.30.

Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.

Junín

Rodríguez Peña: SUM. A las 10.

Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. CIC. A las 11.

Rodríguez Peña: Callejón Lemos. Capilla. A las 11.30.

Tupungato

Villa Bastías: Barrio Arcoiris. Entrada al barrio. Calle 6 de Septiembre. A las 9.

Luján

Ugarteche: Ruta provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30.

Ugarteche: Ruta provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y calle La Estación. A las 11.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30.

Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30.

San Rafael

Ciudad: Barrio Alberdi. Pichincha y Curie. A las 9.

Ciudad: Barrio El Molino. Frente a CIC. A las 10.30.

Lavalle

Colonia Italia: Barrio Colonia Italia. Ingreso a barrio. A las 9.

Alto del Olvido: Calle General Acha y San Martín. A las 9.30.

La Palmera: Calle Arenales y 9 de Julio. A las 10.

La Palmera: Calle 9 de Julio y San Martín. A las 10.30.

Villa Tulumaya: Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 11.

San Carlos

Chilecito: Plaza Distrital. A las 10.

Chilecito: Carril Nacional y calle Puerta. A las 10.30.

Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11.30.

Tres Esquinas: Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.

Viernes 12

Las Heras

El Plumerillo: CEDRyS 8. Barrio Santa Teresita. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9.30.

El Plumerillo: Gimnasio 10. Barrio Belgrano. Matheu y Martino. A las 10.30.

El Resguardo: Playón deportivo. Barrio 26 de Enero. Calle 2 y Lumiere. A las 11.30.

Lavalle

Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9.

Tres de Mayo: Barrio Aconcagua. Kilómetro 3328. A las 9.30.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 10.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10.30.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 11.

General Alvear

Bowen: Barrio El Tanque. A las 9.

Bowen: Paraje: El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45.

Bowen: Paraje: El Monarca. Última casa. A las 11.15.

San Martín

El Ramblón: Calle Las Violetas (Callejón González). A las 9.30.

El Ramblón: Calle Villarroel. Entrada. A las 10.30.

El Espino: Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 11.30.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Maipú

Luzuriaga: Barrio Amas de Casa. Manzana: C. Casa: 7. Espacio Verde. A las 9.30.

Ciudad: Barrio El Rosal II. Manzana: B. Casa: 3. A las 10.30.

Malargüe

Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges. A las 8.30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11.30.

Sábado 13

Las Heras

El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.

Rivadavia

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón deportivo. A las 10.

Medrano: Tanque de Agua. A las 11.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2