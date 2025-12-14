La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $8000 esta semana

El programa provincial continúa recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Como todas las semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona:

Alta Montaña (Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas): $9.000

Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo: $8.900

Lavalle y Las Heras: $7.900

Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500

Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000

Malargüe y General Alvear: $9.000

San Rafael: $10.000

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 15 al 20 de diciembre

Lunes 15

Guaymallén

Puente de Hierro: Barrio Los Dos Ángeles. Unión Vecinal. Severo del Castillo antes de llegar a Sáenz Peña. A las 9.30.

Los Corralitos: Barrio San Vicente II. Paraná y Esparraguera. Manzana: D. Casa: 18. A las 10.30.

Los Corralitos: Calle 2 de Mayo y Callejón Bianchi. A las 11.30.

Rodeo de la Cruz: Delegación Rodeo de la Cruz. Carril Nacional 10065. A las 12.30.

Las Heras

El Pastal: Escuela 1-087 Abdón Abraham. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 9.30.

El Pastal: CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 10.30.

El Pastal: Los Algarrobos. A las 9.

General Alvear

Carmensa: Polideportivo. A las 9.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9.30.

San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10.15.

San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.

San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.

Santa Rosa

Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 9.

Villa Cabecera: La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 9.30.

12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 10.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10.30.

La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 11.

Martes 16

Guaymallén

Jesús Nazareno: Barrio Chavanne. Calles 25 de Mayo y 20 de Junio. A las 9.30.

Jesús Nazareno: Barrio INKA 2. Pedro Goyena 3946. A las 10.30.

Jesús Nazareno: Barrio Castro. 9 de Julio y Castro. A las 11.30.

Jesús Nazareno: Subdelegación Jesús Nazareno. Cerro Catedral 5755. A las 12.30.

Godoy Cruz

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 10.

Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 12.

Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 13.

Luján

Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.

Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10.30.

Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

Junín

Barriales: Delegación Municipal. A las 10.

Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.

San Rafael

Real del Padre: Paraje: La Olla. Escuela 4-244 Griselda Guillén. A las 9.

Real del Padre: Escuela 1-117 Juan de Dios Correas. A las 10.30.

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 9.

La Paz

Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.

Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 11.

Las Chacritas: Comunidad. A las 11.15.

Las Chacritas: Refugio Timoteo Garro. A las 11.30.

Rivadavia

El Mirador: Barrio Bermejo. A las 15.

El Mirador: Barrio Cooperativa. A las 16.

El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 16.30.

Miércoles 17

Maipú

Rodeo del Medio: Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9.30.

Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 m de Ruta 20. A las 10.15.

Colonia Bombal: Barrio Obreros Rurales. Manzana: A. Lote: 16. Espacio Verde. A las 10.45.

Colonia Bombal: Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 11.30.

Junín

Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.

Luján

Las Compuertas: Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 k, 21. A las 9.30.

Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10.30.

San Carlos

Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.

Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11.

Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 12.

Tupungato

La Arboleda: Playón de La Arboleda. Frente a escuela. A las 9.

Guaymallén

El Sauce: Barrio Brisas del Sauce. Manzana: P. Casa: 2. A las 9.30.

El Sauce: Callejón Vargas 6001. A las 10.30.

El Bermejo: Plaza Fuerza y Progreso. Félix Suárez. A las 11.30.

Las Heras

El Plumerillo: CEDRyS 17. Independencia y Maipú. A las 9.30.

El Resguardo: CEDRyS 1. Juan Maza y Catamarca. A las 10.30.

El Resguardo: Barrio Yapeyú. CEDRyS 23. Anahualpi y Salta. A las 11.30.

San Martín

Ciudad: Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.30.

Ciudad: Barrio del Carmen. SUM. A las 10.30.

Ciudad: Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.30.

Ciudad: Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.

San Rafael

Jaime Prats: Plaza Principal. A las 9.

Jaime Prats: Plaza Julio Ruiz. A las 11.30.

General Alvear

Bowen: CIC. A las 9.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10.30.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.

Lavalle

La Colmena: Barrio La Colmena. Ingreso a barrio. A las 9.

Lotes Cavero: Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.

Jocolí Viejo: Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10.

Jocolí Viejo: Barrio Jarillero II. A las 10.30.

Jueves 18

Guaymallén

Dorrego: Sede Asociación ASLE. San Juan de Dios 788. A las 9.30.

Dorrego: Plazoleta Sarmiento. Cipolletti y Dorrego. A las 10.15.

Puente de Hierro: Iglesia Palabra de Vida. Calle 7 s/n. A las 11.30.

Los Corralitos: Barrio Mori. Manzana: A. Casa: 3. A las 12.30.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 12.

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30.

Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.

Junín

La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Maipú

Chachingo: Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Chachingo: Escuela 1-328 José Álvarez. Ruta Provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30.

Chachingo: Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y Ruta Provincial 60. A las 11.15.

Luján

Anchoris: Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 9.30.

El Carrizal: Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10.

El Carrizal: Barrio Aluminé. Entrada a barrio. A las 11.

El Carrizal: Ruta Provincial 16. Lateral ruta y calle 2. Carrizal de Abajo. A las 11.30.

Rivadavia

La Central: Escuela 1-549 Eusebio Blanco. A las 15.

La Central: Mini Terminal. A las 15.30.

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio Integración. SUM. A las 9.

Lavalle

Costa de Araujo: Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9.

Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 9.30.

Costa de Araujo: Calle Eva Perón y Circunvalación. A las 10.

Costa de Araujo: Calle Garibaldi frente a corralón municipal. A las 10.30.

San Rafael

Villa Atuel: Escuela 1-321 Balbino Arizu. A las 9.

Viernes 19

Maipú

Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30.

San Roque: Localidad: Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. A las 10.30.

San Roque: Localidad: Isla Grande. Escuela 1-169 Emilio Barrera. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11.30.

San Roque: Barrio La Esperanza. Manzana: A. Casa: 1. Sobre Ruta Provincial 50. A las 12.30.

Las Heras

El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de las Leñas. A las 9.30.

El Challao: Barrio Sargento Cabral. Boulogne Sur Mer y Padre Llorens. A las 10.30.

El Zapallar: CEDRyS 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11.30.

Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.

Ciudad: Barrio SOEM. A las 11.

Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.

General Alvear

Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.

San Martín

Chivilcoy: Calle Anzorena. Plaza. A las 9.30.

Chivilcoy: Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.30.

Montecaseros: Barrios Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 11.30.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Lavalle

El Paramillo: Calle Grosso s/n. A las 9.

Villa Tulumaya: Barrio El Palmeral s/n. Quincho. A las 9.30.

Villa Tulumaya: Barrio Malvinas Argentinas. A las 10.

Villa Tulumaya: Calle Villegas y Callejón Villegas. A las 10.30.

Villa Tulumaya: Barrio Dorrego Sur. Ingreso al barrio. A las 11.

Malargüe

Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8.

Ciudad: Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.

Sábado 20

Las Heras

El Algarrobal: Barrio El Portal. Merendero Horneritos. A las 9.

El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.

Ciudad: Barrio SOEM. A las 11

Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30.

Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 10.30.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2