La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $10000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

en los departamentos de Lavalle y Las Heras. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $9.000 en el departamento de Malargüe.

en el departamento de Malargüe. $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 6 al 11 de abril

Lunes 6

Guaymallén

Puente de Hierro. Iglesia Palabra de Vida. Calle 7 s/n. A las 9.30.

Los Corralitos. Barrio Mori. Manzana. A. Casa. 3. A las 10.30.

Dorrego. Sede Asociación ASLE. San Juan de Dios 788. A las 11.30.

Dorrego. Plazoleta Sarmiento. Cipolletti y Dorrego. A las 12.30.

Las Heras

El Zapallar. Barrio Democracia. Calle 2 y Democracia 5. A las 9.30.

El Algarrobal. Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 10.30.

El Algarrobal. SUM La Esperanza. Manzana. 3. Casa. 3. A las 11.30.

Santa Rosa

El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9.

12 de Octubre. Barrio Santa Rita. A las 9.30.

25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50 kilómetro 1012. A las 10.

25 de Mayo. Frente a Barrio Promotor. A las 10.30.

El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 11.

El Marcado. Barrio Molina Cabrera. A las 11.30.

General Alvear

Alvear Oeste. Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.

Ciudad. Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10.45.

Maipú

Luzuriaga. Barrio Amas de Casa. Manzana. C. Casa. 7. Espacio Verde. A las 9.30.

Ciudad. Barrio El Rosal II. Manzana. B. Casa. 3. A las 10.30.

Coquimbito. Barrio La Merced 1. Ingreso a barrio. A las 11.

Ciudad. Barrio Ciancio. Falucho y Vidal Serra. A las 11.30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 10.

La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.

La Estacada. Barrio Loteo Nadal. Ruta 40. A las 12.

La Estacada. Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex finca Lobato). A las 12.45.

Martes 7

Guaymallén

Puente de Hierro. Barrio El Libertador. Claveles Mendocinos y calle 4. A las 9.30.

Puente de Hierro. Unión Vecinal Barrio Las Chacras. Calle El Comercio. Manzana. C. Casa. 24. A las 10.30.

Colonia Molina. Plaza del Barrio Santa Rita. Calle Milagros y Gastón Díaz. A las 11.30.

Colonia Segovia. Barrio Di Rocco. Plaza. Tabalqué y Ocayunta. A las 12.30.

San Rafael

Real del Padre. Paraje. La Olla. Escuela 4-244 Griselda Guillén. A las 9.

Real del Padre. Escuela 1-117 Juan de Dios Correas. A las 10.30.

Maipú

El Pedregal. Barrio 25 de Mayo y barrio 23 de Agosto. La Variante. A las 9.

El Pedregal. Barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11.45.

El Pedregal. Barrios Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12.30.

Godoy Cruz

Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.

Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta y L Pareditas. A las 9.40.

San Vicente. Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A la 10.20.

Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 11.

Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 11.40.

Tunuyán

La Puntilla. Paraje El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 10.

La Puntilla. Barrio La Puntilla. Calle Guiñazú y Pública. A las 10.30.

La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.30.

Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.30.

Luján

Ugarteche. Ruta Provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30.

Ugarteche. Ruta Provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y calle La Estación. A las 11.

Junín

La Colonia. Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Rivadavia

Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.

Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30.

Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.

Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30.

Tupungato

La Arboleda. Lotes Pelegrina. Plaza. A las 10.

La Paz

Boggero. Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.

Miércoles 8

Maipú

Fray Luis Beltrán. Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán. Calle San Martín a 300 m de Ruta provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a fincha Chavez. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán. Ruta Provincial 20 y Ruta provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.

Las Heras

El Plumerillo. CEDRyS 17. Independencia y Maipú. A las 9.30.

El Plumerillo. Barrio Santa Teresita. CEDRyS 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 10.30.

El Resguardo. Barrio 26 de Enero. Playón deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 11.30.

San Martín

Chapanay. Plaza Martina de Chapanay. A las 9.

Montecaseros. Delegación municipal. A las 11.

Luján

Carrodilla. Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio verde. A las 9.30.

Carrodilla. Barrio XUMEC. Manzana. 9. Casa. 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30.

Mayor Drummond. Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.

San Carlos

Chilecito. Plaza Distrital. A las 10.

Chilecito. Carril Nacional y Calle Puerta. A las 10.30.

Tres Esquinas. Barrio Carrasco. A las 11.30.

Tres Esquinas. Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.

Junín

Ingeniero Giagnoni. Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.

Guaymallén

Kilómetro 8. Plaza del Agricultor. Calle Silvano Rodríguez. A las 9.30.

Kilómetro 8. Escuela 1-151 Teniente General Rafael Aguirre. Bandera de los Andes y Ángel Rodríguez. A las 10.30.

Los Corralitos. Barrio Leonangeli. Delegación Los Corralitos. Carlos Rodríguez y María Elena Walsh. A las 11.30.

Rodeo de la Cruz. Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 12.30.

Tunuyán

Vista Flores. Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 10.

Capiz. El Capacho. Ruta 40 vieja San Carlos. A las 11.

Ciudad. Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.30.

Ciudad. Centro de Salud Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

San Rafael

Jaime Prats. Plaza Principal. A las 9.

Atuel Norte. Plaza Julio Ruiz. A las 11.30.´

General Alvear

Bowen. Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.

Bowen. Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.

Jueves 9

Guaymallén

Rodeo de la Cruz. Barrio Farmacéutico. Plaza. Malnis y Civelli. A las 9.30.

Rodeo de la Cruz. Barrio Villa Graciela. Unión Vecinal. Tomas Edison 583. A las 10.15.

Rodeo de la Cruz. Barrios Congreso y Progreso. SUM Bonfanti y Solari. A las 11.

Rodeo de la Cruz. Barrio Bonfanti. Bebedero 7900 entre Barcelona y Bonfanti. A las 12.30.

Lavalle

San Francisco. Unión Vecinal San Francisco. A las 9.

Colonia Italia. Barrio Colonia Italia. Ingreso a barrio. A las 9.30.

Alto del Olvido. Calle General Acha y San Martín. A las 10.

La Palmera. Calle Arenales y 9 de Julio. A las 10.30.

La Palmera. Calle 9 de Julio y San Martín. A las 11.

Villa Tulumaya. Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 11.30.

Maipú

Coquimbito. Barrio San Francisco. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Coquimbito. Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 10.

Colonia Bombal. Asociación de la colectividad Boliviana. A las 11.

Colonia Bombal. San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 12.

Godoy Cruz

Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9.

Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 9.40.

Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10.20.

Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 11.

Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 11.40.

Las Heras

Uspallata. Barrio La Fundación. Calle Pública frente a cementerio. A las 10.

Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 10.30.

Uspallata. Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 11.

Uspallata. Informador Turístico. A las 11.30.

Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 12.

Uspallata. Barrio Los Pinos. Plaza. A las 12.30.

Junín

Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.

Alto Verde. CIC A las 11.

Luján

Perdriel. Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30.

Perdriel. Barrio Nueva Vida. Bulevar. A las 10.15.

Perdriel. Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.

Rivadavia

La Central. Escuela 1-549 Eusebio Blanco. A las 9.

La Central. Mini Terminal. A las 9.30.

El Mirador. Barrio Cooperativa. Plaza. A las 10.

El Mirador. Localidad. Las Yeguitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 10.30.

Tupungato

Ciudad. Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10.

Tunuyán

Los Sauces. Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 10.

Villa Seca. Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 11.

El Algarrobo. Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.

San Rafael

Villa Atuel. Escuela 1-321 Balbino Arizu. A las 9.

Viernes 10

Lavalle

La Colmena. Barrio La Colmena. Ingreso a barrio. A las 9.

Lotes Cavero. Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.

Jocolí Viejo. Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10.

Jocolí Viejo. Barrio Jarillero II. A las 10.30.

Las Heras

El Algarrobal. CEDRyS 21. Barrio Victoria. Monteavaro y Molina Correa. A las 9.30.

El Algarrobal. Escuela Capitán Candelaria. Lavalle y San Esteban. A las 10.30.

El Algarrobal. Callejón Rivas. Merendero Mamás del Corazón. A las 11.30.

Rivadavia

Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Santa María de Oro. CIC A las 10.

General Alvear

Ciudad. Paraje. El Nevado. Escuela Maximiliano Leiva. A las 9.

Ciudad. Barrio Prensa. Manzana. H. Casa. 5. A las 10.45.

San Martín

Tres Porteñas. Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 9.

Tres Porteñas. CIC A las 10.

El Divisadero. Calle Benenatti. A las 12.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad. Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 8.30.

Maipú

Santa Blanca. Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30.

San Roque. Localidad. Isla Chica. Centro de Salud 311. Isla Chica 2835. A las 10.30.

San Roque. Localidad. Isla Grande. Escuela 1-169 Emilio Barrera. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11.30.

San Roque. Barrio La Esperanza. Manzana. A. Casa. 1. Sobre Ruta Provincial 50. A las 12.30.

Sábado 11

Rivadavia

Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade. Playón deportivo. A las 10.

Medrano. Tanque de Agua. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2