La Garrafa en tu Barrio: cuándo y dónde podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $9000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $8.400 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

en los departamentos de Lavalle y Las Heras. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $9.000 en el departamento de Malargüe.

en el departamento de Malargüe. $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 27 de abril al 2 de mayo

Lunes 27

Guaymallén

Belgrano. Gomensoro y Santiago Araujo. A las 9.30.

Belgrano. Barrio 11 de Junio. Malvinas Argentinas y La Paz. A las 10.30.

Belgrano. Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595. A las 11.30.

Belgrano. Barrio Espacio Verde Lihué. Calle Brasil y Mariano Moreno. A las 12.30.

General Alvear

Ciudad. El Desvío. Biblioteca. A las 9.

Ciudad. Barrio El Parque. SUM Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.

Maipú

General Ortega. Barrio Villa Elisa. Callejón s/n sobre calle Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9.30.

Coquimbito. Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.

Coquimbito. Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro. A las 10.30.

Coquimbito. Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Bulevar Bandera Nacional 98. A las 11.

Coquimbito. Barrio La Merced 1. Ingreso a barrio. A las 11.30.

Coquimbito. Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 12.

Santa Rosa

Villa Cabecera. Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 8.

Villa Cabecera. Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 8.30.

Villa Cabecera. La Costa. Frente barrio Los Gringos. A las 9.

12 de Octubre. Plaza Juan Pablo II. A las 9.30.

Tunuyán

Las Pintadas. Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 10.

El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.30.

Ciudad. Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.30.

Rivadavia

El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 9.

El Mirador. Plaza de El Mirador. A las 9.30.

La Central. Club La Central. A las 10.

El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 10.30.

El Mirador. Plaza Albarracín. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal. CIC. El Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 9.30.

El Algarrobal. Gimnasio 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 10.30.

El Algarrobal. Fundación Vínculos Lavalle. A las 11.30.

San Martín

Ciudad. Calle Tropero Sosa. Manzana H Casa 8. A las 9.

Ciudad. Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Ciudad. Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 10.30.

Ciudad. Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 11.30.

Martes 28

Guaymallén

El Bermejo. Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves. A las 9.30.

Belgrano. CCT 6-202. Cristóbal Colón 1890. A las 11.

Nueva Ciudad. Plaza Belgrano. Patricias Mendocinas y Márquez. A las 12.30.

Maipú

Fray Luis Beltrán. Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9.30.

San Roque. Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10.15.

San Roque. Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.

San Roque. Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.

Godoy Cruz

Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.

Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 9.40.

San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.

Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 11.

Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 11.40.

San Carlos

Eugenio Bustos. Plaza Distrital. A las 10.

Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.

La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.

Luján

Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entada a barrio. A las 9.30.

Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45.

Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.

Junín

La Colonia. Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Malargüe

Ciudad. Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 8.30.

Tupungato

Gualtallary. Plaza Divino Niño. A las 10.

Cordón del Plata. Barrio Tiza. A las 11.30.

La Paz

Boggero. Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.

San Rafael

El Nihuil. Playón deportivo. A las 10.

Miércoles 29

Maipú

Fray Luis Beltrán. Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán. Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10.15.

Rodeo del Medio. Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. Espacio Verde. A las 11.

Rodeo del Medio. Barrio Cuadro Estación. Plaza. A las 12.

San Martín

Chivilcoy. Calle Anzorena. Plaza. A las 9.

Chivilcoy. Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 9.30.

Montecaseros. Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 10.30.

Tunuyán

Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 10.

Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.30.

Ciudad. Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.30.

Las Heras

Panquehua. Merendero Daniela. Gutiérrez y Catamarca. A las 9.30.

El Plumerillo. Barrio Santa Teresita. CEDRyS 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 10.30.

El Resguardo. Barrio Eva Perón. Cancha. A las 11.30.

Rivadavia

Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 9.

Reducción de Abajo. Barrio Alma Fuerte. A las 9.15.

Reducción de Arriba. Plaza de Los Burros. A las 9.45.

Luján

Chacras de Coria. Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Chacras de Coria. Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.

La Puntilla. Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.

Junín

Ingeniero Giagnoni. Delegación municipal. A las 10.

Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.

Guaymallén

Jesús Nazareno. Barrio Inka. Plaza Melchora Lemos. Bulevar Los Ceibos y Río Salado. A las 9.30.

Las Cañas. Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos. A las 10.30.

San Francisco del Monte. Plaza del Barrio Higuerita. Las Azucenas y Los Lirios. A las 11.30.

Dorrego. Plaza Moises Lebensohn. Adolfo Calle y Miller. A las 12.

San Rafael

Las Malvinas. Paraje. El Escorial. Merendero Julia. A las 9.

Las Malvinas. Escuela 4-198 Francisco García. A las 10.40.

Las Malvinas. Paraje. El Escorial. A las 12.30.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.30.

General Alvear

Ciudad. Barrio Los Ranqueles. SUM Calle Norma Maya. A las 9.

Ciudad. Barrio Costa del Atuel. SUM A las 10.45.

Jueves 30

Guaymallén

La Primavera. Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega. A las 9.30.

Puente de Hierro. Barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana C. Casa 4. A las 11.

Puente de Hierro. Roque Sáenz Peña 14244. A las 12.

Puente de Hierro. Barrio Grilli Sur. Manzana H. Casa 11. A las 12.30.

Godoy Cruz

Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.

Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 9.40.

Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10.20.

Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 11.

Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 11.40.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata. Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas. Destacamento Policial. A las 11.30.

Punta de Vacas. Centro de Salud. A las 12.

Puente del Inca. Playa de Estacionamiento. A las 12.30.

Junín

Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.

Alto Verde. CIC. A las 11.

Luján

Ugarteche. Ruta Provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30.

Ugarteche. Ruta Provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y Calle La Estación. A las 11.

Tupungato

La Arboleda. Loteo Blanco. A las 10.

El Zampal. Cancha del Zampal. A las 11.30.

San Carlos

La Consulta. Paraje. La Cañada. Barrio La Cañada. A las 10.

La Consulta. Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 11.

La Consulta. Loteo Suárez. A las 12.

Las Heras

El Algarrobal. Barrio Unión y Progreso. Presidente Quintana s/n. A las 9.30.

El Algarrobal. CAV. El Algarrobal. Paraguay y Paso Hondo. A las 10.30.

El Algarrobal. Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 11.30.

Lavalle

El Plumero. Barrio El Plumero. A las 9.

La Bajada. Barrio La Bajada. Plaza. A las 9.30.

El Carmen. Barrio El Carmen. A las 11.

Tres de Mayo. Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 12.30.

San Rafael

Rama Caída. Centro de Jubilados. A las 9.

Rama Caída. Club Rincón del Atuel. A las 11.45.

Sábado 2

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 10.

Ciudad. Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.30.

Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.30.

Rivadavia

Recorrido 1

Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade. Playón deportivo. A las 10.

Medrano. Tanque de Agua. A las 11.

Recorrido 2

Ciudad. Barrio Villa Elvira. A las 9.

Ciudad. Barrio SOEM. A las 10.

Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 10.30.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2