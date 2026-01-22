Jubilación ANSES: qué pasa si ya tenés los aportes, pero no llegás a la edad y cómo iniciar el trámite

Una de las consultas más frecuentes es si alcanza con tener los aportes jubilatorios o si es obligatorio cumplir con la edad mínima para jubilarse. ANSES contempla distintas situaciones y ofrece alternativas según cada caso. Qué tipos de jubilación existen, cuántos años se necesitan y cómo hacer el trámite.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con distintos regímenes previsionales que buscan dar respuesta a las realidades laborales de cada persona, más allá del esquema general de edad y años de aportes. Por eso, no todos los casos se resuelven de la misma manera al momento de iniciar la jubilación.

En el régimen general, pueden jubilarse los trabajadores en relación de dependencia que cumplan con la edad jubilatoria —60 años las mujeres y 65 los hombres— y acrediten 30 años de aportes registrados.

¿Es obligatorio cumplir la edad si ya tengo los aportes?

Sí. Para acceder a la jubilación ordinaria, no alcanza solo con tener los 30 años de aportes: también es necesario cumplir con la edad mínima exigida por ley.

Desde ANSES explican que, si una persona supera la edad requerida al momento de iniciar el trámite, puede compensar años de aportes con edad excedente. Esto significa que se computa un año de servicio por cada dos años de edad adicional.

Además, quienes tengan más de 30 años aportados acceden a un beneficio extra: el haber jubilatorio se incrementa en un 1% por cada año adicional, hasta un tope de 45 años de aportes.

Requisitos para iniciar la jubilación en ANSES

Para comenzar el trámite jubilatorio, es necesario cumplir con los siguientes requisitos básicos:

60 años de edad si sos mujer o 65 años si sos varón

o 30 años de aportes registrados

Desde el organismo aclaran que estos requisitos pueden variar según el tipo de trabajo realizado, especialmente en casos de tareas insalubres o regímenes especiales. Si existen aportes en cajas provinciales o profesionales, se debe consultar la normativa específica.

Qué documentación necesitás

Para iniciar el trámite ante ANSES, se solicita:

DNI

Formulario “Solicitud de prestaciones previsionales” (P.S. 6.18)

Historia Laboral, que se puede consultar ingresando a mi ANSES

Si faltan aportes, es posible presentar documentación que acredite los períodos trabajados, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de obra social o una declaración jurada.

En el caso de las mujeres, se puede acceder al Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, presentando:

Partidas de nacimiento de los hijos

de los hijos Certificado Único de Discapacidad (CUD) , si corresponde

, si corresponde Sentencia de adopción, en caso de hijos adoptados

Cómo hacer el trámite de jubilación paso a paso

El primer paso para iniciar la jubilación en ANSES es ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se debe verificar que todos los aportes jubilatorios estén correctamente registrados, seleccionando la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Una vez confirmada la información, se puede avanzar con la solicitud del turno y completar el trámite según las indicaciones del organismo.