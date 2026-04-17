IPV Mendoza: cómo acceder a una casa propia con cuotas de $323.470

El programa “Construyo Mi Casa” mantiene la inscripción abierta y permite a familias mendocinas acceder a una vivienda propia. Cuáles son los requisitos, montos y cómo anotarse.

Acceder a la casa propia en Mendoza sigue siendo uno de los principales desafíos para miles de familias. En ese contexto, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ofrece una alternativa a través del programa “Construyo Mi Casa”, que permite financiar la construcción de una vivienda con cuotas más bajas que un alquiler.

Se trata de una línea que ha ganado interés en los últimos meses, ya que combina crédito hipotecario accesible, requisitos más flexibles que los bancos y la posibilidad de construir una vivienda adaptada a las necesidades de cada familia. Un punto importante a tener en cuenta, es que el interesado debe contar con un lote propio o comprometerse a adquirirlo en un plazo de 36 meses.

Cómo funciona el programa Construyo Mi Casa

El plan del IPV Mendoza está destinado a quienes buscan construir su primera vivienda y contempla casas que van desde los 55 m² hasta los 140 m². Uno de los puntos clave es que el organismo financia hasta el 85% del valor de la vivienda, lo que reduce significativamente la carga inicial para los beneficiarios.

Sin embargo, hay una condición central: quienes se inscriban deben tener un terreno propio o adquirirlo durante el proceso, en un plazo de hasta 36 meses de ahorro previo.

Requisitos para acceder a una vivienda del IPV

Para postularse al programa Construyo Mi Casa, los interesados deben cumplir con una serie de condiciones:

Contar con un ingreso familiar mínimo desde $1.617.000

No poseer otra propiedad

Destinar el crédito a vivienda única y familiar

Tener un terreno o comprometer su compra dentro del plazo establecido

El lote debe contar con servicios básicos como agua potable y electricidad

En barrios privados, las expensas no deben superar ciertos límites establecidos por el IPV

Estos requisitos permiten ampliar el acceso a sectores que, en muchos casos, no califican para créditos hipotecarios tradicionales.

Cuánto se paga por mes: cuotas según el tamaño de la vivienda

Uno de los principales atractivos del programa es el valor de las cuotas del IPV, que varían según los metros cuadrados de la vivienda:

55 m²: cuota de $323.470 (ingreso mínimo: $1.617.354)

cuota de (ingreso mínimo: $1.617.354) 69 m²: cuota de $372.574 (ingreso mínimo: $1.862.872)

cuota de (ingreso mínimo: $1.862.872) 80 m²: cuota de $415.381 (ingreso mínimo: $2.076.809)

cuota de (ingreso mínimo: $2.076.809) 100 m²: cuota de $493.011 (ingreso mínimo: $2.465.056)

cuota de (ingreso mínimo: $2.465.056) 120 m²: cuota de $608.137 (ingreso mínimo: $3.040.685)

cuota de (ingreso mínimo: $3.040.685) 140 m²: cuota de $692.279 (ingreso mínimo: $3.461.399)

En muchos casos, estos valores resultan similares o incluso inferiores al costo de un alquiler, lo que convierte al programa en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad a largo plazo.

Cómo inscribirse al IPV en Mendoza

La inscripción al IPV se realiza de manera online a través del sitio oficial del organismo. Allí, los interesados deben completar un formulario con sus datos personales y económicos, además de iniciar el proceso de evaluación.

Una vez realizada la preinscripción, el organismo avanza con el análisis de cada caso para determinar si el postulante cumple con los requisitos y puede continuar con el proceso.