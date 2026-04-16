Fueron al Parque Central y un señor los sorprendió con su destreza al estilo Maradona

Un mendocino se volvió viral en redes sociales tras ser filmado mientras hacía jueguitos con una pelota en el Parque Central, mientras su esposa lo miraba y aplaudía llena de orgullo.

Los espacios verdes suelen ser lugares donde muchos recurren para una bocanada de aire fresco en medio de la ciudad o para distraerse un rato de la rutina. Así es como un mendocino va todos los días al Parque Central y se roba todas las miradas por sus jueguitos con la pelota de fútbol que se han vuelto virales en las redes sociales.

La Provincia de Mendoza, sin lugar a duda, ofrece algunos de los mejores paisajes del país. Desde las zonas de alta montaña, pasando por la gran cantidad de viñedos y llegando a los parques que rodean a la ciudad, uno de los sitios característicos.

Allí, todos los días, un adulto mayor, mantiene su rutina diaria que incluye un recorrido por el parque, pero lejos de solo hacerlo caminando, se lleva su pelota de fútbol para ir haciendo jueguitos con ella.

Según trascendió, el hombre recorre el parque cada tarde para practicar jueguitos con la pelota, demostrando no solo técnica, sino también disciplina y pasión por el deporte.

“Mendoza lleno de talentos”, escribió junto al video donde se lo ve vestido todo de azul, con sus medias rojas y su infaltable pelota. También su esposa acompañándolo en todo el trayecto, y hasta animándolo con aplausos de orgullo.

El video, que fue compartido en Tiktok por el usuario @gab1go­ol, en pocas horas se volvió viral. En uno de los tantos comentarios, un mendocino aseguró que se trataba de su papá: “Gracias a todos por el respeto que le tienen a mi papá, y sí, ama hacer esos jueguitos. Él organiza su día para que a tal hora, nadie lo moleste porque va al parque central. No cambies nunca PAPI te admiramos”, escribió.