IPV Construyo Mi Casa: cómo inscribirte para acceder a tu vivienda con cuotas desde $278.890

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) volvió a habilitar las inscripciones para su programa “Construyo Mi Casa”, una línea de créditos hipotecarios pensada para familias que cuentan con un terreno y buscan construir su vivienda con cuotas accesibles y requisitos mínimos. En medio del auge de los créditos bancarios tradicionales, esta propuesta del IPV se posiciona como una alternativa clave para quienes quedaron fuera y necesitan una solución para acceder a su casa propia.

Cómo funciona el plan del IPV para construir tu vivienda

El programa Construyo Mi Casa combina ahorro previo con financiación estatal. El esquema establece que las familias aporten el 15% del valor total del proyecto con 36 cuotas de ahorro, mientras que el IPV financia el 85% restante, liberando los fondos a medida que avanza la obra.

Durante la etapa de ahorro, las cuotas se ajustan por UVA, mientras que en la etapa de devolución lo hacen por Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Para las líneas de hasta 80 m², el crédito no aplica intereses adicionales, lo que lo convierte en una de las opciones más convenientes del mercado.

Para una vivienda de 55 m², el crédito asciende a $31.244.305, sin intereses y con cuotas que, desde la última actualización que se mantendrá hasta diciembre, parten desde $278.890.

Opciones de viviendas y cuotas del programa

Además del modelo base, el IPV ofrece cinco alternativas con distintas superficies y montos:

69 m² : cuota de $321.226 | ingreso mínimo $1.606.132

80 m² : cuota de $358.116 | ingreso mínimo $1.790.584

100 m² : cuota de $425.064 | ingreso mínimo $2.125.323

120 m² : cuota de $524.324 | ingreso mínimo $2.621.620

140 m²: cuota de $596.870 | ingreso mínimo $2.984.350

El programa está dirigido únicamente a vivienda única, destinada a familias que ya posean un lote o puedan adquirirlo en un plazo de 36 meses.

Requisitos para acceder a los créditos del IPV

La línea Construyo Mi Casa es actualmente la única opción de créditos hipotecarios vigente del IPV. Los requisitos para postular son:

Ingreso familiar mínimo entre $1.394.451 y $2.984.350 , según el modelo de vivienda.

Contar con un terreno con servicio de luz y agua potable o poder comprarlo durante la etapa de ahorro.

En caso de ser un barrio privado, las expensas no deben superar el 50% de la cuota de la alternativa de 80 m² .

No poseer inmuebles a nombre de los solicitantes.

Aplicable solo a vivienda única.

Podés inscribirte en la página del IPV desde acá: IPV- Construyo Mi Casa