IPV Construyo Mi Casa: cómo inscribirse si ganás $800.000 por mes y no llegás al ingreso mínimo

El programa “Construyo Mi Casa” del IPV Mendoza sigue abierto para quienes buscan acceder a un crédito hipotecario y construir su vivienda. Aunque el ingreso mínimo supera el millón de pesos, existe una alternativa para quienes no alcanzan ese monto mensual.

Acceder a un crédito hipotecario en Argentina continúa siendo una tarea compleja para miles de familias, sobre todo en un contexto de inflación y suba de tasas. En ese escenario, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Mendoza ofrece una oportunidad más accesible: el programa “Construyo Mi Casa”, una línea de financiamiento para quienes cuentan con terreno propio y buscan levantar su vivienda desde cero.

El programa, que sigue vigente en octubre de 2025, permite construir casas de entre 55 y 140 metros cuadrados, con cuotas que parten desde los $278.890 y se ajustan por la Unidad de Vivienda (UVA) y el Costo de la Construcción (CVS).

A diferencia de otras líneas, el IPV no entrega viviendas terminadas, sino que otorga el crédito para que el beneficiario financie hasta el 85% del proyecto y lo ejecute por etapas, con desembolsos según el avance de obra. Un dato importante es que se debe contar con terreno propio o adquirirlo en los próximos 36 meses mientras se pagan las cuotas del periodo de ahorro.

¿Cuánto hay que ganar para acceder al crédito del IPV Mendoza?

El ingreso familiar mínimo depende del tamaño de la vivienda a construir. Según los valores actualizados para el último trimestre de 2025, los montos son los siguientes:

55 m²: cuota de $278.890 – ingreso mínimo $1.394.451

69 m²: cuota de $321.226 – ingreso mínimo $1.606.132

80 m²: cuota de $358.116 – ingreso mínimo $1.790.584

100 m²: cuota de $425.064 – ingreso mínimo $2.125.323

120 m²: cuota de $524.324 – ingreso mínimo $2.621.620

140 m²: cuota de $596.870 – ingreso mínimo $2.984.350

En consecuencia, una familia que percibe $800.000 mensuales no alcanza el piso de ingresos requerido ni siquiera para la vivienda más chica del programa.

Construyo Mi Casa: ¿puedo inscribirme si no cumplo con el ingreso mínimo?

Sí. El IPV contempla la posibilidad de presentar un fiador o garante para respaldar la solicitud del crédito. Este fiador debe tener menos de 70 años al momento de firmar y no superar los 80 años al finalizar el plan de pago. Además, debe demostrar solvencia económica suficiente para garantizar el cumplimiento del préstamo.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a un crédito hipotecario del IPV?

Quienes deseen inscribirse deben cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con un ingreso familiar mínimo entre $1.394.451 y $2.984.350, según el modelo elegido.

Poseer o adquirir un terreno propio (dentro del periodo de ahorro previo de 36 meses).

El terreno debe contar con servicios básicos (agua potable y energía eléctrica).

No tener otras propiedades registradas a nombre del solicitante.

En barrios privados, las expensas no pueden superar el 50% de la cuota del modelo de 80 m² .

El crédito aplica exclusivamente para vivienda única y familiar.

