IPV: cuánto tenés que ganar por mes para acceder al crédito hipotecario “Construyo Mi Casa” y edificar tu vivienda

El Instituto Provincial de la Vivienda mantiene abierta la inscripción para el programa “Construyo Mi Casa”, una línea de créditos hipotecarios que permite construir viviendas de hasta 140 m². Las cuotas arrancan desde $278.890 y el ingreso mínimo necesario supera el millón de pesos.

Acceder a un crédito hipotecario tradicional sigue siendo un desafío para miles de familias. Frente a esa dificultad, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) cuenta con una opción más accesible: el programa “Construyo Mi Casa”, que en octubre de 2025 continúa con su inscripción abierta para quienes buscan cumplir el sueño de la casa propia. ¿Cuáles son los requisitos que tengo que cumplir para poder acceder?

El Instituto Provincia de la Vivienda mantiene abierta la inscripción para el programa “Construyo Mi Casa”, una línea de créditos hipotecarios que permite edificar viviendas de hasta 140 metros cuadrados con cuotas desde $278.890.

Se trata de una línea de financiamiento provincial que permite construir viviendas de 55 a 140 metros cuadrados en un terreno propio o adquirido. A diferencia de otras modalidades, el IPV no entrega viviendas terminadas, sino que otorga el dinero para la obra, cubriendo hasta el 85% del valor total del proyecto. Sin embargo, se debe contar con terreno propio y cumplir el periodo de ahorro previo que consta de 36 cuotas para acceder al crédito.

¿Cuánto hay que ganar para acceder al crédito del IPV?

El monto de la cuota mensual y el ingreso mínimo necesario dependen del tamaño de la vivienda a construir. Las cuotas de este programa varían según el tamaño y características de la vivienda que se proyecte construir, con un rango que va desde los $278.890 hasta $596.870.

Según informó el IPV, los valores vigentes para octubre, noviembre y diciembre del 2025 son los siguientes:

55 m²: cuota de $278.890 , ingreso mínimo de $1.394.451

69 m²: cuota de $321.226 , ingreso mínimo de $1.606.132

80 m²: cuota de $358.116 , ingreso mínimo de $1.790.584

100 m²: cuota de $425.064 , ingreso mínimo de $2.125.323

120 m²: cuota de $524.324 , ingreso mínimo de $2.621.620

140 m²: cuota de $596.870, ingreso mínimo de $2.984.350

De esta manera, una familia mendocina que desee acceder a la línea más baja del programa deberá contar con ingresos que superen $1.394.451 mensuales.

Requisitos para acceder al programa “Construyo Mi Casa” del IPV

Los interesados deben cumplir una serie de condiciones establecidas por el Instituto Provincial de la Vivienda:

Contar con un Ingreso Familiar Mínimo de entre $1.394.451 y $2.984.350 , según la vivienda elegida.

El crédito aplica solo para vivienda única .

Tener un terreno propio o adquirirlo dentro de los 36 meses de ahorro previo.

El terreno debe contar con servicios básicos (agua potable y luz).

En el caso de barrios privados, las expensas no pueden superar el 50% de la cuota del modelo de 80 m².

No poseer otros inmuebles registrados a nombre del solicitante.

Cómo inscribirse al crédito del IPV Mendoza

La inscripción se realiza exclusivamente de forma online a través del sitio web oficial del IPV. Los interesados deben completar un formulario digital y adjuntar la documentación requerida en formato PDF. Luego, el organismo realiza un análisis de los requisitos y evalúa la aptitud del terreno declarado.

Carga de documentación y análisis de requisitos. Evaluación del terreno declarado por el solicitante. Formalización de contratos de ahorro previo durante 36 meses. Otorgamiento del crédito, luego del cumplimiento del ahorro o por medio de licitación. Inicio de la construcción, con desembolsos programados según el avance de obra.

PODÉS INSCRIBIRTE HACIENDO CLIC ACÁ