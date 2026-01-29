IPV Construyo Mi Casa: cómo inscribirse si ganás $800.000 por mes y no llegás al ingreso mínimo

El programa Construyo Mi Casa del IPV Mendoza sigue con inscripciones abiertas en febrero de 2026 y con cuotas desde los $297.771 para quienes buscan construir su vivienda. Aunque el ingreso mínimo exigido supera el millón de pesos, existe una opción clave para quienes cobran menos y quieren anotarse igual.

En un contexto donde los créditos hipotecarios bancarios siguen siendo inaccesibles para gran parte de la población, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se consolidó como una herramienta central para el acceso a la vivienda propia en Mendoza. Uno de los programas más demandados es Construyo Mi Casa, una línea de financiamiento destinada a familias que cuentan con terreno propio y desean construir su casa desde cero.

El plan continúa vigente en febrero de 2026, con cuotas mensuales que van desde $297.771 hasta $637.279, según el tamaño de la vivienda. Sin embargo, uno de los principales interrogantes es qué ocurre con quienes no alcanzan el ingreso mínimo requerido, como, por ejemplo, familias que perciben alrededor de $800.000 mensuales.

Cómo funciona el programa Construyo Mi Casa del IPV

A diferencia de otros planes habitacionales, el IPV no entrega viviendas terminadas. En este caso, el organismo otorga un crédito hipotecario que permite financiar hasta el 85% del proyecto de construcción, con desembolsos por etapas según el avance de obra.

Las viviendas pueden tener entre 55 y 140 metros cuadrados, y las cuotas se actualizan por UVA y por el Costo de la Construcción (CVS). Un punto clave es que el solicitante debe tener terreno propio o comprometerse a adquirirlo dentro del período de ahorro previo de 36 meses.

Cuánto hay que ganar para acceder al crédito del IPV Mendoza

El ingreso familiar mínimo exigido varía según el modelo de vivienda elegido. De acuerdo a los valores actualizados al último trimestre de 2025, los requisitos son los siguientes:

55 m²: cuota $297.771 – ingreso mínimo $1.488.859

cuota $297.771 – ingreso mínimo 69 m²: cuota $342.947 – ingreso mínimo $1.714.871

cuota $342.947 – ingreso mínimo 80 m²: cuota $382.362 – ingreso mínimo $1.911.811

cuota $382.362 – ingreso mínimo 100 m²: cuota $453.642 – ingreso mínimo $2.269.212

cuota $453.642 – ingreso mínimo 120 m²: cuota $559.822 – ingreso mínimo $2.799.110

cuota $559.822 – ingreso mínimo 140 m²: cuota $637.279 – ingreso mínimo $3.186.396

De esta manera, una familia que cobra $800.000 por mes queda por debajo del piso exigido, incluso para la vivienda más pequeña.

IPV: ¿Puedo inscribirme si no llego al ingreso mínimo?

Sí. El IPV Mendoza contempla una alternativa clave para estos casos: la posibilidad de presentar un fiador o garante. Esta persona debe:

Tener menos de 70 años al momento de firmar el crédito.

al momento de firmar el crédito. No superar los 80 años al finalizar el plan de pago.

al finalizar el plan de pago. Acreditar solvencia económica suficiente para respaldar la cuota.

De esta forma, quienes no alcanzan el ingreso mínimo pueden igual inscribirse al programa y avanzar con la solicitud del crédito.

Requisitos para acceder a un crédito hipotecario del IPV

Para postularse al programa Construyo Mi Casa, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Contar con un ingreso familiar mínimo entre $1.488.859 Y $3.186.396, según el modelo elegido.

entre $1.488.859 Y $3.186.396, según el modelo elegido. Poseer o adquirir un terreno propio (dentro del periodo de ahorro previo de 36 meses).

(dentro del periodo de ahorro previo de 36 meses). El terreno debe contar con servicios básicos (agua potable y energía eléctrica).

(agua potable y energía eléctrica). No tener otras propiedades registradas a nombre del solicitante.

registradas a nombre del solicitante. En barrios privados, las expensas no pueden superar el 50% de la cuota del modelo de 80 m² .

no pueden superar el . El crédito aplica exclusivamente para vivienda única y familiar.

