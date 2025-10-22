IPV: cómo acceder a la escritura de tu casa en hasta 18 cuotas y por menos de $500.000

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) lanzó un nuevo programa que permite a las familias mendocinas escriturar su vivienda de forma rápida, accesible y financiada. El plan, llamado “Mi Escritura”, ofrece la posibilidad de completar el trámite en hasta 18 cuotas y con un costo total inferior a $500.000.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) presentó un nuevo beneficio destinado a las familias que ya cuentan con una casa adjudicada por el organismo y que aún no han podido escriturarla. A través del programa “Mi Escritura”, los beneficiarios podrán regularizar la titularidad de su vivienda mediante un proceso ágil, digital y con facilidades de pago.

Según informaron desde el organismo, el objetivo del plan es facilitar el acceso a la escritura para cientos de hogares mendocinos que viven en viviendas sociales, eliminando barreras burocráticas y reduciendo los costos asociados al trámite. El programa fue desarrollado en conjunto con la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado.

Cómo funciona el programa “Mi Escritura” del IPV

El plan está dirigido a familias que residen en barrios construidos por el IPV, y que aún no poseen la escritura definitiva a su nombre. Actualmente, el costo de escriturar una vivienda del IPV ronda los $430.000 a $450.000, cifra que incluye honorarios, tasas y trámites, aunque con una importante reducción gracias al convenio con municipios y organismos provinciales.

El programa ofrece financiamiento en 1, 6, 12 o 18 cuotas, lo que permite que las familias puedan afrontar el trámite sin la necesidad de pagar todo de una sola vez.

Podrán acceder al beneficio quienes cumplan con las siguientes condiciones:

Vivir en una vivienda única y permanente .

. No poseer otra propiedad.

Que la casa figure registrada a nombre del IPV .

. En el caso de viviendas o terrenos gestionados por cooperativas u ONGs, también podrán iniciar el trámite si cumplen con los requisitos.

Desde el organismo aclararon que es posible escriturar incluso si la vivienda aún no está cancelada. En esos casos, se realiza una escritura con hipoteca a favor del IPV hasta finalizar el pago total.

IPV Mi Escritura: ¿qué barrios están incluidos?

En esta primera etapa, el IPV priorizó 76 barrios para la regularización dominial. El listado completo puede consultarse en la web oficial del organismo (www.ipvmendoza.gov.ar), en la sección Mi Escritura. Allí también es posible iniciar el trámite online y seguir su avance.

Paso a paso: cómo iniciar el trámite para escriturar tu casa del IPV

El IPV explicó que el proceso puede realizarse 100% en línea a través de la plataforma “Mendoza por Mi”. Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la web Mendoza por Mi desde un celular o computadora. Registrarse con CUIT y una contraseña personal. Acceder al menú de trámites y seleccionar la opción “Mi Escritura”. Completar el formulario online, adjuntando la documentación requerida. Al finalizar, el sistema generará un número de ticket para hacer seguimiento del trámite.

Todas las novedades o actualizaciones serán enviadas al correo electrónico registrado por el usuario.