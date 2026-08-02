Garrafa en tu Barrio: el cronograma completo para conseguir el envase de 10 kilos por menos de $16000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la garrafa de 10 kg

$15.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $16.000 en los departamentos de Malargüe.

en los departamentos de Malargüe. $15.000 en el departamento de San Rafael y General Alvear.

en el departamento de San Rafael y General Alvear. $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 3 al 8 de agosto

Lunes 3

Guaymallén

La Primavera. Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega. A las 9.30.

Kilómetro 8. Escuela 1-151 Teniente General Rafael Aguirre. Bandera de los Andes y Ángel Rodríguez. A las 11.

Rodeo de la Cruz. Barrio Farmacéutico. Plaza. Malnis y Civelli. A las 12.30.

Rodeo de la Cruz. Barrio Villa Graciela. Unión Vecinal. Tomás Edison 583. A las 13.30.

General Alvear

Alvear Oeste. La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9.

Ciudad. Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al oeste de Ruta 143. A las 10.45.

Maipú

Fray Luis Beltrán. Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán. San Martín a 300 m de ruta Provincial 20. Pasando edificio escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a finca Chávez. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán. Ruta Provincial 20 y ruta Provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.

San Martín

El Ramblón. Calle Las Violetas. (Callejón González). A las 14.

El Ramblón. Calle Villarroel. Entrada. A las 15.

El Espino. Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 16.

Las Heras

El Resguardo. CEDRyS 3. Juan Maza y Catamarca. A las 9.30.

Panquehua. Gimnasio 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo. A las 10.30.

El Resguardo. Barrio 26 de Enero. Playón deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 11.30.

Las Heras – Uspallata

Uspallata. Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 10.

Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 10.30.

Uspallata. Barrio IPV. Plaza Sarmiento. A las 11.

San Rafael

Ciudad. Barrio Alberdi. Pichincha e Irene Curie. A las 9.

Santa Rosa

La Dormida. Barrio Parrales Mendocinos. A las 15.

La Dormida. Parrales Mendocinos. Km 969. A las 15.30.

La Dormida. Boulevard Remo Falciani. A las 16.

La Dormida. Paraje. Gobernador Civit. Frente a Escuela Carlos Galigniana Segura. A las 16.30.

Tunuyán

Las Pintadas. Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.

Ciudad. Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

La Paz

Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 10.

Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 11.

Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 11.30.

Las Chacritas. Comunidad. A las 12.

Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 12.20.

Martes 4

Guaymallén

Kilómetro 11. Barrio Tupac. Severo del Castillo y Calle Pública s/n. A las 9.

Kilómetro 11. Plaza Kilómetro 11. Bolívar y Tacuarí. A las 10.30.

Rodeo de la Cruz. Barrios Congreso y Progreso. SUM. Bonfanti y Solari. A las 12.

Godoy Cruz

Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9.

Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10.

Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12.

Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 13.

San Carlos

Villa de San Carlos. Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.

Villa de San Carlos. Loteo Moreno. A las 10.30.

Villa de San Carlos. Paraje. Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.

Luján

Perdriel. Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.

Perdriel. Barrio Viña Costa Flores. Manzana D. Casa 9. A las 10.30.

Perdriel. Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

San Rafael

Ciudad. El Molino. Frente a CIC. A las 9.

General Alvear

Bowen. CIC. A las 9.

Junín

Medrano. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano. Delegación Municipal Medrano. A las 11.

Tupungato

Ciudad. Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10.

Miércoles 5

Maipú

Rodeo del Medio. Villa Seca. Barrio Jesús de Nazareth. Plaza. Calle Miguel Noé y María Auxiliadora. A las 9.30.

Rodeo del Medio. Barrio Brisas de Tropero. Tropero Sosa 5600. A las 10.30.

El Pedregal. Barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11.30.

El Pedregal. Barrios Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12.

Luján

Anchoris. Entrada a finca Flores. Kilómetro 48. A las 9.30.

El Carrizal. Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10.

El Carrizal. Barrio Alumine. Entrada a barrio. A las 11.

El Carrizal. Ruta Provincial 16. Lateral ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 11.30.

Godoy Cruz

Villa del Parque. Barrio Joaquín Lavado. Calle Marciano Cantero y Elena de Roffo. A las 9.

San Martín

Ingeniero Giagnoni. Calle Formosa s/n. A las 9.

Ciudad. Calle Tropero Sosa. Manzana Z. Casa 8. A las 10.30.

Ciudad. Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11.30.

Junín

Rodríguez Peña. SUM. A las 10.

Rodríguez Peña. Localidad. El Topón. CIC. A las 11.

Guaymallén

Villa Nueva. Araujo e Yrigoyen a metros de la Escuela García Morales. A las 9.

Belgrano. Unión Vecinal Gomensoro. Bolivia 1835. A las 11.

Belgrano. Polideportivo Poligüay. Gomensoro y 3 de Febrero. A las 13.

San Rafael

Real del Padre. Paraje. La Olla. Escuela 4-244 Griselda Guillén. A las 10.

Tupungato

El Peral. Cancha El Peral. A las 10.

General Alvear

Alvear Oeste. Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.

Ciudad. Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10.45.

Las Heras

El Algarrobal. CIC. Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 9.30.

El Borbollón. CIC. El Borbollón. Casimiero Recuero y Buenos Vecinos. A las 10.30.

El Borbollón. Barrio Relocalización. Manzana B. Casa 6. A las 11.30.

Rivadavia

Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 9.

Reducción de Abajo. Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 9.30.

Reducción de Arriba. Plaza de Los Burros. A las 10.

Tunuyán

Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.

Ciudad. Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.

Jueves 6

Guaymallén

Colonia Molina. Tabanera y Grenón. A las 9.30.

Colonia Segovia. Barrio Nebot. SUM. La Florida 9557. A las 11.

Colonia Segovia. Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 12.30.

Godoy Cruz

Villa Marini. Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.

Villa Marini. Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.

Villa Marini. Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12.

Villa del Parque. Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.

Las Heras- Uspallata

Uspallata. Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 10.

Uspallata. Informador Turístico. A las 10.30.

Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 12.

Uspallata. Barrio Los Pinos. Plaza. A las 12.30.

Junín

Barriales. Delegación Municipal. A las 10.

Barriales. Barrio Sismo 28. CIC. A las 11.

Luján

Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45.

Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.

Rivadavia

La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 10.

La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 10.30.

Tupungato

Anchoris. Delegación Municipal. A 200 m detrás de escuela Isla Soledad. A las 10.

Lavalle

La Colmena. Barrio La Colmena. Ingreso a barrio. A las 9.

Lotes Cavero. Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.

Jocolí Viejo. Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10.30.

Jocolí Viejo. Barrio Jarillero II. A las 11.

San Rafael

Real del Padre. Escuela 1-117 Juan de Dios Correas. A las 9.30.

Viernes 7

Junín

Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.

Las Heras

El Borbollón. SUM. Capitán Gutiérrez. Paso Hondo 3200. A las 9.

El Algarrobal. Barrio Las Viñas. Comedor Nadine. A las 9.30.

El Algarrobal. CAV. El Algarrobal. Paraguay y Paso Hondo. A las 10.30.

El Algarrobal. Barrio Unión y Progreso. Presidente Quintana s/n. A las 11.30.

Malargüe

Ciudad. Barrio Virgen del Carmen. Santa Fe 231. A las 8.30.

Ciudad. Barrio Virgen de los Vientos. SUM. A las 10.30.

Lavalle

Costa de Araujo. Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 10.

Costa de Araujo. Plaza Barrio Cuyum. A las 11.

Costa de Araujo. Calle Garibaldi frente a Corralón Municipal. A las 12.

Costa de Araujo. Calle Eva Perón y Circunvalación. A las 12.30.

Costa de Araujo. Barrio Fuerza Nueva. A las 13.

General Alvear

Bowen. Calle 19 y C. A las 9.

Bowen. Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.

Alvear Oeste. Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10.45.

San Martín

Chivilcoy. Barrio Chivilcoy. Plaza. A las 9.

Chivilcoy. Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.

Montecaseros. Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 11.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Comisaría 33. A las 13.30.

San Rafael

Jaime Prats. Plaza Principal. A las 9.30.

Maipú

El Pedregal. Barrios 25 de Mayo, 23 de Agosto y Unidos por la Esperanza. La Variante. A las 9.30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad. Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.

Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.30.

Sábado 8

Tunuyán

Vista Flores. Calle 9 de Julio y Los Cerezos. Loteo Morón. A las 9.30.

Colonia Las Rosas. Escuela Secundaria. Calle 5 de Diciembre s/n. A las 11.

Puente del Río. Barrio Bordelongue. Esquina de las calles Santillán y Piquillines. A las 12.

Rivadavia

Recorrido 1

El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 9.

El Mirador. Plaza de El Mirador. A las 9.15.

El Mirador. Barrio Lomas del Mirador. Ingreso a barrio. A las 9.45.

La Central. Club La Central. A las 10.

El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 10.45.

El Mirador. Plaza Albarracín. A las 11.30.

Rivadavia

Recorrido 2

Medrano. Tanque de Agua. A las 9.

Andrade. Playón deportivo. A las 10.30.

Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 11.30.

Las Heras

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. A las 10.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2