Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos por menos de $16000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la garrafa de 10 kg

$15.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $16.000 en los departamentos de Malargüe.

en los departamentos de Malargüe. $15.000 en el departamento de San Rafael y General Alvear.

en el departamento de San Rafael y General Alvear. $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

del DNI. Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 27 de julio al 1 de agosto

Lunes 27

Guaymallén

Kilómetro 8. Plaza del Agricultor. Calle Silvano Rodríguez. A las 9.30.

Puente de Hierro. Unión Vecinal Barrio Los Dos Ángeles. Severo del Castillo antes de llegar a Saénz Peña. A las 11.30.

Puente de Hierro. Barrio El Libertador. Claveles Mendocinos y Calle 4. A las 12.30.

Los Corralitos. Barrio Mori. Manzana A. Casa 3. A las 13.30.

Las Heras- Uspallata

Uspallata. Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 10.

Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 10.30.

Uspallata. Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrio del IPV. A las 11.

General Alvear

Ciudad. Barrio San Carlos. SUM. A las 9.

Maipú

Fray Luis Beltrán. Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán. Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10.30.

Rodeo del Medio. Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. Espacio Verde. A las 11.30.

Rodeo del Medio. Barrio Cuadro Estación. Plaza. A las 12.30.

San Martín

Ciudad. Barrio Güemes. Plaza. A las 14.

Buen Orden. Barrio Valentini. Ingreso a barrio. A las 15.

Buen Orden. Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 16.

San Rafael

Las Paredes. Aéreo Club. A las 9.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y Calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 10.

La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.

La Estacada. Barrio Santa Ana. Loteo Nadal. A las 12.

La Estacada. Club Pucará. Ruta 40. A las 12.30.

Santa Rosa

El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 15.

12 de Octubre. Barrio Santa Rita. A las 15.30.

25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 16.

25 de Mayo. Frente a Barrio Promotor. A las 16.30.

El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 17.

El Marcado. Barrio Molina Cabrera. A las 17.30.

Rivadavia

Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 10.

Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 10.30.

Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 11.30.

Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 12.

Martes 28

Guaymallén

Jesús Nazareno. Pedro Goyena 3946. Esquina Tapón Moyano. A las 9.

Jesús Nazareno. Playón deportivo Los Pinos. Cerro Catedral y Puerto Deseado. A las 10.30.

San José. Plaza José Nestor Lencinas. Calle Viamonte. A las 12.30.

Godoy Cruz

Villa Marini. Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 10.

Villa del Parque. Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.

Villa del Parque. Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.

Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana H. A las 14.

Malargüe

Ciudad. Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 8.30.

San Carlos

Eugenio Bustos. Plaza distrital. A las 10.

Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.

La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.

Luján

Vertientes del Pedemonte. Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás. Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9.30.

Vertientes del Pedemonte. Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.

Vertientes del Pedemonte. Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10.30.

Chacras de Coria. Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11.15.

San Rafael

Ciudad. La Isla. Amapola 719.A las 9.

Junín

Ingeniero Giagnoni. Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.

Tupungato

La Arboleda. Loteo Blanco. A las 10.

El Zampal. Cancha del Zampal. A las 11.10.

La Paz

Desaguadero. Plaza Armando Amaya. A las 10.

La Menta. Refugio Noemí Frías. A las 12.

La Menta. Refugio frente a Pasarela. A las 12.10.

La Menta. Refugio Zabala. A las 12.20.

Miércoles 29

Maipú

Lunlunta. Barrios Recoaro, Jardín Lunlunta y Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito. Calle Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9.30.

Barrancas. Ruta Provincial 14. Kilómetro 10990. El Jume. A las 10.30.

Barrancas. Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11.30.

Tupungato

Villa Bastías. Barrio Arco Iris. A las 10.

Luján

Ugarteche. Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9.30.

Ugarteche. Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a barrio. A las 11.

San Martín

Ciudad. Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.

Ciudad. Barrio del Carmen. SUM. A las 10.

Ciudad. Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.

Ciudad. Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.

Junín

Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.

Alto Verde. CIC. A las 11.

Guaymallén

Puente de Hierro. Unión Vecinal Barrio Las Chacra. Calle El Comercio. Manzana C Casa 24. A las 9.30.

Puente de Hierro. Iglesia Palabra de vida. Calle 7 s/n. A las 11.

Colonia Segovia. Plaza barrio Di Rocco. Tabalqué y Ocayunta. A las 12.30.

San Rafael

Ciudad. Barrio Martín Güemes. Escuela Alfredo Bufano. A las 9.

General Alvear

Ciudad. El Desvío. Biblioteca. A las 9.

Ciudad. Barrio El Parque. SUM. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.

Las Heras

El Plumerillo. CEDRyS 15. Barrio Independencia. Aguado y Chile. A las 9.30.

El Plumerillo. CEDRyS 8. Barrio Santa Teresita. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 10.30.

El Zapallar. CEDRyS 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11.30.

Tunuyán

La Puntilla. Paraje. El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Puntilla. Barrio La Puntilla. Calle Guiñazú y Pública. A las 10.30.

La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.30.

Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.30.

Capiz. Barrio El Capacho. Carril Nacional y Calle Pública. A las 16.30.

Jueves 30

Guaymallén

Colonia Molina. Plaza del Barrio Santa Rita. Calle Milagros y Gastón Díaz. A las 9.30.

El Sauce. Unión Vecinal de Servicios Públicos El Sauce. Calle Alfonso X al 50. A las 11.

El Bermejo. Plaza Fuerza y Progreso. Calle Félix Suarez. A las 12.30.

Godoy Cruz

Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.

Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 10.

San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 12.

Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 13.

San Carlos

La Consulta. Paraje. La Cañada. Barrio La Cañada. A las 10.

La Consulta. Plazoleta de La Consulta. Frente centro de Salud. A las 11.

La Consulta. Loteo Suarez. A las 12.

Las Heras- Alta Montaña

Uspallata. Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas. Centro de Salud. A las 10.30.

Punta de Vacas. Playón de Gendarmería. A las 12.

Puente del Inca. Playa de Estacionamiento. A las 12.30.

Junín

Philipps. Delegación Municipal. A las 10.

Philipps. Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

Luján

Perdriel. Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Perdriel. Arizu y Güemes. A las 10.30.

Perdriel. Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y calle 20 de Junio. A las 11.

Tupungato

Cordón del Plata. Barrio Tiza. A las 10.

Lavalle

Jocolí. Barrio Santa Rita. A las 10.

Jocolí. Barrio Cooperativa Jocolí. A las 10.30.

Tres de Mayo. Barrio Unión y Esfuerzo. A las 11.30.

San Rafael

Ciudad. Pueblo Diamante. Plaza Espínola. A las 9.

Viernes 31

Junín

Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad. Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal. Barrio Las Viñas. Comedor Nadine. A las 9.30.

El Borbollón. Barrio Don Bosco. Calle Zamora. Manzana A. Casa 57. A las 10.30.

El Pastal. Los Algarrobos. A las 11.30.

Rivadavia

Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.30.

Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 11.20.

Lavalle

Tres de Mayo. Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 10.

Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 11.

Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 11.30.

Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 12.

Tres de Mayo. Barrio Manantial Norte. Familia Díaz. A las 12.30.

General Alvear

Ciudad. Barrio Los Ranqueles. SUM. Calle Norma Maya. A las 9.

Ciudad. Barrio Costa del Atuel. SUM. A las 10.45.

San Martín

Alto Salvador. Calle Barrera. Frente a transformador. A las 9.

Alto Salvador. Barrio Los Olmos. Plaza. A las 10.

Alto Salvador. Barrio Lopez. Plaza. A las 11.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Comisaría 33. A las 13.30.

Tunuyán

Vista Flores. Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad. Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad. Centro de Salud Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

San Rafael

Ciudad. Barrio Constitución. Plaza. A las 9.

Maipú

Fray Luis Beltrán. Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9.30.

San Roque. Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10.30.

San Roque. Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.

San Roque. Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.

Malargüe

Ciudad. Cortina Forestal. Barrio Bicentenario. Manzana B. Casa 23. Por Santa Cruz entre Villegas y Capdeville. A las 8.30.

Ciudad. Paraje. La Junta. SUM. A las 9.

Sábado 1 de agosto

Tunuyán

Vista Flores. Calle 9 de Julio y Los Cerezos. Loteo Morón. A las 9.30.

Puente del Río. Escuela Secundaria. Calle 5 de Diciembre s/n. A las 11.

Colonia Las Rosas. Barrio Bordelongue. Calle Los Piquillines y Los Algarrobos. A las 12.

Rivadavia

Ciudad. Barrio SOEM. A las 10.

Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 11.

Santa María de Oro. CIC. A las 12.

Las Heras

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. A las 10.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2