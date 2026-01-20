Estos son los nuevos montos de la AUH de Anses en febrero: ¿aumenta la tarjeta alimentar?

La AUH de Anses tendrá en febrero de 2026 un aumento del 2,85%, en línea con la inflación informada por el Indec. Con la actualización, aumentan los montos a cobrar por hijo. Cuáles son los valores finales con la retención que van a cobrar por hijo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en febrero de 2026 aplicará un incremento del 2,85% a la Asignación Universal por Hijo (AUH). La suba se define a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, tal como lo establece el Decreto 274/2024, que fija actualizaciones mensuales de las prestaciones. A su vez, los beneficiarios seguirán cobrando la Tarjeta Alimentar, un subsidio destinado a garantizar el acceso a alimentos esenciales.

Aumento de Anses a la AUH para febrero de 2026

El aumento de Anses se basa en el Decreto 274/2024, que establece una actualización mensual de los haberes en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Por ello, el ajuste se basa en la inflación de diciembre de 2025. Con este ajuste, el monto general de la AUH pasará de $125.518 a $129.096 por hijo menor de edad. En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio ascenderá a $408.705.

Como ocurre todos los meses, Anses retiene el 20% del beneficio hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica escolaridad, controles de salud y vacunación. De esta manera, los valores que efectivamente se cobran son:

$103.276,80 por hijo , correspondiente al 80% del total.

$336.283,20 por hijo con discapacidad, también equivalente al 80%.

¿Aumenta la Tarjeta Alimentar en febrero de 2026?

La Tarjeta Alimentar no se actualiza por movilidad, por lo que no tendrá aumento en febrero. Los montos continúan congelados desde mayo de 2024 y son los siguientes:

$52.250 para familias con un hijo .

$81.936 para dos hijos .

$108.062 para tres o más hijos.

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto cobran las familias

Al sumar la AUH y la Tarjeta Alimentar, los ingresos totales en febrero de 2026 quedan de la siguiente manera:

1 hijo: $103.276,80 + $52.250 = $155.526,80 .

2 hijos: $206.553,60 + $81.936 = $288.489,60 .

3 hijos: $309.830,40 + $108.062 = $417.892,40 .

4 hijos: $413.107,20 + $108.062 = $521.169,20.

Anses: quiénes cobran el complemento Leche del Plan de los Mil Días

Las familias con niños menores de 3 años que cobran la AUH también acceden al Complemento Leche, un refuerzo alimentario creado por la Ley 27.611, en el marco del Plan de los Mil Días. Su objetivo es fortalecer la nutrición en el embarazo, la lactancia y la primera infancia.

En febrero de 2026, este beneficio también se actualiza por movilidad y será de $48.691 por cada niño menor de 3 años. Así, una familia con un hijo pequeño percibirá en total:

$103.276,80 (AUH)

$52.250 (Tarjeta Alimentar)

$48.691 (Complemento Leche)

Total: $204.217,80.