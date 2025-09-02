Entregarán anteojos gratuitos a niños en Mendoza: dónde y cuándo estará el Tren de Capital Humano

El Tren de Capital Humano llegó a Mendoza con un operativo integral de salud y asistencia social. Entre sus prestaciones, se destaca la entrega de anteojos gratuitos para niños de escuelas primarias rurales. Fechas y cómo acceder

El Tren de Capital Humano llegó a Mendoza y permanecerá en la provincia hasta el 26 de septiembre de 2025, con una amplia agenda de actividades sanitarias, educativas y sociales. Entre las prestaciones más esperadas se encuentra el programa nacional “Ver para ser libres”, que entregará anteojos gratis a niños de escuelas primarias.

El dispositivo móvil, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, trabaja en coordinación con el Gobierno provincial y tiene como eje la medicina preventiva. Además, el tren tiene especialistas de salud del sistema provincial y de la Nación que ofrecen atención:

Odontológica

Clínica general

Fonoaudiológica

Pediátrica

Nutrición

Inmunizaciones con vacunas del calendario nacional

Diagnósticos por imágenes (mamografías y radiografías)

¿Cómo es el nuevo programa del Gobierno para obtener anteojos gratis?

Uno de los controles que también realizan es de la visión y tras la prueba de agudeza visual, los niños de entre 6 y 12 años reciben en el acto sus anteojos recetados sin costo, fabricados en los talleres móviles que acompañan al tren. Según destacan desde el Ministerio, el objetivo es poder detectar problemas de visión a tiempo.

Dónde estará el Tren de Capital Humano en Mendoza

Palmira (San Martín): del 1 al 5 de septiembre.

del 1 al 5 de septiembre. Lagunita (Las Heras): del 8 al 12 de septiembre.

del 8 al 12 de septiembre. Beltrán (Maipú): a mediados de mes.

En cada localidad, además de los servicios médicos, se realizan trámites de ANSES y Renaper, actividades culturales con material de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y la Biblioteca del Congreso, y talleres de formación laboral a cargo de la Secretaría de Trabajo.

Quiénes pueden acceder a los anteojos

El programa está dirigido exclusivamente a niños de nivel primario de escuelas rurales, que son convocados a través de sus instituciones educativas según el cronograma acordado entre Nación, Provincia y municipios.

En lo que va del año, el Tren de Capital Humano ya pasó por Santa Fe, San Juan y San Luis, donde más de 30.000 personas recibieron atención y prestaciones gratuitas.