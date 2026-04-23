El ITU de la UNCUYO lanzó cursos cortos con rápida salida laboral: cuáles son y cómo inscribirse

El Instituto Tecnológico Universitario presentó más de diez capacitaciones orientadas al público general, con cupos limitados y enfoque práctico para mejorar la empleabilidad en Mendoza.

El Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) lanzó una nueva oferta de cursos cortos con rápida salida laboral, pensados para quienes buscan capacitarse en poco tiempo y mejorar sus oportunidades en el mercado de trabajo.

Se trata de más de diez propuestas formativas, abiertas al público general, que combinan modalidad virtual, presencial y semipresencial, con un fuerte enfoque en la práctica y la aplicación concreta de conocimientos. Desde la institución destacaron que los cupos son limitados.

Cursos destacados: tecnología, logística y construcción

Entre las principales opciones disponibles se encuentra el Diplomado en Ciberseguridad, una capacitación virtual que propone trabajar sobre un caso real simulado de una PyME industrial.

Durante el cursado, los estudiantes aplican herramientas Open Source y metodologías reconocidas a nivel internacional como NIST y MITRE ATT&CK, lo que permite adquirir experiencia en un entorno de alta fidelidad.

Otra de las propuestas es la operación de autoelevadores. La institución ofrece tanto el curso formativo como una escuela de conducción. “Detectamos una demanda insatisfecha en el mercado laboral para quienes desean iniciarse en esta actividad. Con esta Escuela, el ITU no solo enseña a operar una máquina, sino que profesionaliza un oficio, mejora la empleabilidad de los participantes y garantiza que se cumplan las estrictas normativas de seguridad de la SRT”, señalan desde la coordinación del programa.

Formación para sectores clave de la economía

La oferta también incluye capacitaciones vinculadas a áreas estratégicas para la provincia, como el vino y la logística.

El curso Vino, Negocios y Marketing Edición 2026 apunta a desarrollar habilidades para la industria vitivinícola, uno de los motores económicos de Mendoza.

Por su parte, el Programa Logística de Transporte 360 propone una formación integral para gestionar redes de transporte y optimizar costos, una competencia clave en el ámbito empresarial actual.

Cómo inscribirse a los cursos del ITU UNCUYO

Desde el ITU remarcaron que varias de las capacitaciones ya cuentan con últimos cupos disponibles, por lo que recomiendan inscribirse con anticipación. Los cursos no son gratuitos, para cada uno hay que pagar un arancel.

Quienes estén interesados en acceder a estas capacitaciones con salida laboral pueden comunicarse con la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales del ITU UNCUYO, de lunes a viernes de 8:30 a 14:30.