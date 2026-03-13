El Banco Nación anunció que dejará de funcionar su Home Banking: qué cambiará y cómo seguir operando

El Banco Nación anunció que su Home Banking dejará de funcionar y todas las operaciones pasarán a realizarse desde la nueva plataforma BNA+. Qué deben hacer los usuarios para seguir operando y cómo será la migración.

El Banco Nación, lanzó un importante comunicado en su página web donde advirtió que en los próximos días dejará de funcionar su Home Banking, es decir la plataforma por donde los usuarios puede ver su saldo, hacer transferencias y consultar su saldo durante todo el día.

La novedad fue comunicada a través de la página oficial de la entidad y también mediante una notificación enviada a usuarios de la aplicación BNA+, lo que generó sorpresa entre quienes utilizan diariamente el sistema de banca digital.

Qué pasará con el Home Banking del Banco Nación

El Home Banking es un servicio online gratuito ofrecido por las entidades bancarias que permite a los usuarios gestionar sus cuentas, realizar transferencias, pagar servicios, constituir plazos fijos y consultar movimientos las 24 horas, desde una computadora o celular, sin necesidad de ir a una sucursal física o cajero automático.

Según informó la entidad, la decisión forma parte de un proceso de modernización de los servicios digitales. El objetivo es que todas las operaciones se realicen desde una única plataforma: la Nueva BNA+, que funcionará como un sistema integral tanto para celulares como para computadoras.

Actualmente, los clientes del banco pueden operar mediante dos sistemas: el Home Banking tradicional y la aplicación BNA+. Con el cambio anunciado, todas las gestiones quedarán concentradas en esta última herramienta.

Desde el banco explicaron que la nueva plataforma permitirá administrar cuentas, realizar transferencias, pagar servicios, constituir plazos fijos y consultar movimientos de manera más simple y ágil.

Sin embargo, no dieron fechas precisas de cuándo ocurrirá esto, solo indicaron que cada usuario va a recibir un correo electrónico para realizar la migración, donde le van a brindar todas las instrucciones.

Cómo deberán hacer los usuarios para seguir operando

Aunque el Home Banking del Banco Nación dejará de estar operativo, los clientes podrán continuar utilizando sus servicios financieros mediante la Nueva BNA+. Para completar la transición, la entidad informó que cada usuario recibirá un correo electrónico con instrucciones para realizar la migración al nuevo sistema.

Ese mensaje incluirá pasos detallados, tutoriales e instructivos para que los clientes puedan comenzar a operar en la plataforma actualizada sin inconvenientes.

La idea es que, una vez finalizado el proceso, las personas puedan ingresar con el mismo usuario y contraseña desde el celular o desde una computadora, utilizando un único sistema.

Banco Nación: qué sucederá con las claves de Home Banking

Tras el anuncio, el Banco Nación aclaró que los usuarios no deberán modificar sus claves actuales para continuar utilizando el servicio.

Además, la entidad recordó que ningún empleado del banco solicitará datos personales, usuarios o contraseñas, por lo que recomendó no compartir esa información con terceros para evitar posibles estafas.

Desde la entidad también advirtieron que, debido a los trabajos técnicos para implementar la nueva plataforma, podrían registrarse algunas fallas temporales tanto en el sistema actual como en la aplicación.

En caso de inconvenientes, los clientes pueden comunicarse con los canales de atención del Banco Nación. Para consultas o reclamos, está disponible la línea telefónica 0810-666-4444, de lunes a viernes entre las 8 y las 20.