¿Cuánto paga un plazo fijo en enero de 2026 y qué ganás si invertís $200.000?

Las tasas de los plazos fijos en pesos muestran una amplia brecha entre bancos tradicionales y entidades digitales en enero de 2026. Cuánto rinde invertir $200.000 a 30 días y qué diferencias pueden impactar en la ganancia final.

En enero de 2026, el plazo fijo tradicional en pesos vuelve a posicionarse como una alternativa de resguardo frente a la inflación, en un contexto en el que las proyecciones oficiales estiman una suba de precios superior al 20% anual, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Con este escenario, las tasas de interés muestran una fuerte dispersión entre bancos tradicionales, entidades regionales y bancos digitales, lo que obliga a los ahorristas a comparar opciones antes de invertir.

¿Cuánto pagan los plazos fijos en enero de 2026?

De acuerdo con datos oficiales del Banco Central, los bancos de mayor volumen de depósitos ofrecen tasas nominales anuales (TNA) que van del 20,5% al 24,5%, mientras que en el segmento digital y regional las tasas pueden llegar hasta el 28% y 29% TNA.

Entre las principales entidades se destacan:

Banco Macro: 24,5% TNA

Banco Nación, ICBC y Banco Provincia: 23,5% TNA

Banco Credicoop: 23% TNA

Banco Santander, Galicia y BBVA: 21% TNA

Banco Ciudad: 20,5% TNA

En el caso de bancos digitales y regionales, algunas entidades ofrecen las tasas más altas del mercado:

Banco de Comercio: hasta 29% TNA

Banco VOII: 28,5% TNA

Banco BICA, CMF, Meridian, Crédito Regional, Reba y Mariva: 28% TNA

Banco de la Provincia de Córdoba: 27% TNA

Además, la mayoría de los bancos ofrece mejores tasas al operar por home banking o aplicaciones móviles, con entre uno y tres puntos adicionales respecto de la atención presencial.

¿Cuánto ganás si invertís $200.000?

Tomando como referencia una inversión de $200.000 a 30 días, el rendimiento varía según la tasa aplicada:

Con una TNA del 23,5% (promedio de bancos tradicionales): Interés mensual aproximado: $3.860 Monto total al vencimiento: $203.860

Con una TNA del 28% (bancos digitales o regionales): Interés mensual aproximado: $4.600 Monto total al vencimiento: $204.600

Con una TNA del 29% (mejores tasas del mercado): Interés mensual aproximado: $4.830 Monto total al vencimiento: $204.830



De esta manera, la ganancia mensual para una colocación de $200.000 se ubica entre $3.800 y casi $5.000, dependiendo de la entidad elegida.

Qué tener en cuenta antes de invertir

Las diferencias de tasas muestran que la elección del banco y del canal de operación impacta directamente en la rentabilidad final. En un contexto de inflación mensual cercana al 2%, los plazos fijos con tasas más altas logran ofrecer una cobertura ajustada, especialmente cuando se accede a las opciones digitales.

Por eso, los especialistas recomiendan comparar rendimientos, operar por canales electrónicos y evaluar mes a mes la conveniencia de renovar o buscar alternativas.