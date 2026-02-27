Cuál es el programa del IPV con inscripciones abiertas para una casa con cuotas de $297.771 en marzo de 2026

El Instituto Provincial de la Vivienda mantiene abierta la inscripción para el programa “Construyo Mi Casa”, una línea de créditos hipotecarios que permite edificar viviendas de hasta 140 m² con financiación y cuotas accesibles.

El acceso a un crédito hipotecario bancario suele ser una tarea imposible para muchas familias mendocinas. Frente a esa realidad, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ofrece alternativas con condiciones más flexibles, entre ellas el programa “Construyo Mi Casa”, que en marzo de 2026 mantiene sus inscripciones abiertas con cuotas de ahorro previo desde $297.771.

Se trata de una línea de financiamiento que otorga hasta el 85% del valor de la vivienda, con un rango de construcción que va desde los 55 m² hasta los 140 m². A diferencia de otras modalidades, el organismo no entrega casas ya terminadas, sino que facilita el dinero para edificar en un terreno propio o adquirido en un plazo máximo de 36 meses.

IPV: cuotas y requisitos del programa Construyo Mi Casa

Desde el IPV informaron que hay distintas líneas de créditos hipotecarios, aunque en la actualidad solo hay una línea abierta en la que se pueden inscribir los mendocinos. El Programa Construyo Mi Casa permite que una persona pueda construir una vivienda a su gusto. Sin embargo, se debe contar con un terreno propio o comprometerse a adquirirlo en un periodo de 36 meses que es cuando se abonan las cuotas de ahorro previo.

Las cuotas de este programa varían según el tamaño y características de la vivienda que se proyecte construir, con un rango que va desde los $297.771 hasta $637.279.

55 m² : $297.771 (ingreso mínimo requerido: $1.488.859)

: $297.771 (ingreso mínimo requerido: $1.488.859) 69 m² : $342.947 (ingreso mínimo: $1.714.871)

: $342.947 (ingreso mínimo: $1.714.871) 80 m² : $382.362 (ingreso mínimo: $1.911.811)

: $382.362 (ingreso mínimo: $1.911.811) 100 m² : $453.642 (ingreso mínimo: $2.269.212)

: $453.642 (ingreso mínimo: $2.269.212) 120 m² : $559.822 (ingreso mínimo: $2.799.110)

: $559.822 (ingreso mínimo: $2.799.110) 140 m²: $637.279 (ingreso mínimo: $3.186.396)

Cuáles son los requisitos para una casa del IPV

La inscripción se realiza exclusivamente de forma online a través del sitio web oficial del IPV. Los interesados deben completar un formulario digital y adjuntar la documentación requerida en formato PDF. Luego, el organismo realiza un análisis de los requisitos y evalúa la aptitud del terreno declarado.

Ingreso Familiar Mínimo: entre $1.488.859 y $3.186.396

Aplicable a vivienda única.

Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.

El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).

No poseer inmuebles a su nombre.

Cómo inscribirse al crédito del IPV

El proceso contempla varias etapas:

Carga de documentación y análisis de requisitos. Evaluación del terreno declarado. Formalización de contratos de ahorro previo (36 cuotas). Otorgamiento del crédito, ya sea tras cumplir el ahorro o mediante licitación. Inicio de la construcción, de acuerdo con el cronograma de desembolsos.

PODÉS INSCRIBIRTE HACIENDO CLIC ACÁ