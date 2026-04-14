Un colectivo quedó atrapado bajo un puente en el Parque Cívico y generó demoras en pleno centro de Mendoza

Un colectivo quedó trabado bajo un puente en el Parque Cívico de Mendoza y provocó demoras en el tránsito tras un desperfecto mecánico.

Un colectivo de larga distancia protagonizó un insólito episodio este martes al mediodía en la Ciudad de Mendoza, al quedar atascado debajo de un puente en la zona del Parque Cívico, lo que generó complicaciones en la circulación vehicular.

El incidente se registró en la intersección de Pedro Molina y La Pampa. Allí, una unidad de la empresa Andesmar intentó atravesar el paso bajo nivel, pero quedó detenida en medio de la calzada, obligando a interrumpir parcialmente el tránsito en la zona.

La escena generó sorpresa tanto en automovilistas como en peatones que circulaban por el lugar, y derivó en demoras mientras se analizaban las maniobras necesarias para retirar el vehículo y normalizar la circulación.

Según informaron desde la empresa, el colectivo no quedó atrapado por la altura del puente, sino por un bloqueo mecánico que impidió que la unidad continuara avanzando. Esta situación fue la que derivó en el atasco debajo del puente peatonal que conecta sectores del Parque Cívico.

A pesar del impacto en el tránsito, no se reportaron personas heridas como consecuencia del hecho.