Vuelven las tormentas a Mendoza: a qué hora llegan las lluvias y qué zonas serán afectadas este martes

El pronóstico anticipa inestabilidad, con tormentas hacia la noche y posible caída de granizo en distintos puntos de la provincia. Cómo evolucionará el tiempo en las próximas horas.

La inestabilidad en Mendoza vuelve a ser protagonista este martes, con un pronóstico de tormentas y lluvias que se intensificarán hacia la noche. De acuerdo a la Dirección de Contingencias Climáticas, las condiciones meteorológicas estarán marcadas por cielo nublado, aumento de la nubosidad y probabilidad de precipitaciones en gran parte del territorio provincial.

A qué hora llegan las tormentas en Mendoza

Según el parte oficial, el desarrollo de tormentas en Mendoza comenzará alrededor de las 20:00, con los primeros focos en el Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza.

Con el correr de las horas, el fenómeno avanzará rápidamente:

Entre las 21:00 y 23:00 , las lluvias se extenderán hacia la zona Este y Sur

, las lluvias se extenderán hacia la En el Gran Mendoza , las precipitaciones se intensificarán durante la noche

, las precipitaciones se intensificarán durante la noche Las condiciones inestables podrían continuar durante la madrugada del miércoles

Además, no se descarta la caída de granizo, especialmente en áreas donde las tormentas se desarrollen con mayor intensidad.

Qué dice el radar de Contingencias climáticas

Según el radar de la Dirección de Contingencias Climáticas, durante este martes ya se observan celdas de tormenta en formación, con presencia de precipitaciones en sectores del Gran Mendoza, lo que confirma la tendencia de inestabilidad para las próximas horas.

Desde Defensa Civil indicaron que ya se presentan condiciones de inestabilidad: “Lluvias moderadas a intensas en el oeste de Godoy Cruz, oeste de Ciudad Mendoza, continúan las lluvias en zona de Destilería y en todo el departamento de Tunuyán”.

Tiempo en Mendoza: qué pasará el miércoles

El miércoles continuará la inestabilidad, aunque con una mejora gradual de las condiciones.

Se espera:

Cielo nublado durante la mañana , con posibilidad de lluvias débiles

, con posibilidad de lluvias débiles Mejora progresiva desde el mediodía

Temperaturas más bajas, con máximas aproximada de 26°C.

El viento Sur se mantendrá durante gran parte del día, afectando a toda la provincia.