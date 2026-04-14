Sushi, llanto y una polémica higiene: así fue el escandaloso debut de Grecia Colmenares en Gran Hermano

En menos de 24 horas, la “reina de las telenovelas” pasó de la emoción absoluta por su regreso al país a protagonizar los primeros conflictos de convivencia y despertar fuertes críticas por sus hábitos de higiene.

La llegada de Grecia Colmenares a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada no pasó inadvertida. En menos de 24 horas, la “reina de las telenovelas” pasó de la emoción absoluta por su regreso al país a protagonizar los primeros conflictos de convivencia y despertar fuertes críticas por sus hábitos de higiene.

Un ingreso triunfal y un consuelo inesperado

La actriz venezolana de 63 años entró a la casa por la pantalla de Canal 9 Televida para ocupar el lugar de Andrea del Boca. Su llegada fue un bálsamo para Manuel Ibero, quien se encontraba devastado tras la eliminación de Lola. Con la ternura que la caracteriza, Grecia lo abrazó y le prometió ser una “sorpresa para bien” en su estadía, logrando calmar el llanto del participante que se había vuelto tendencia.

La cena de la discordia: ¿Sushi frente al hambre?

Sin embargo, el clima de paz duró poco. La producción agasajó a la recién llegada con un exclusivo plato de sushi, pero la decisión generó un fuerte repudio en redes sociales y tensión en el living. Mientras Grecia cenaba su banquete, el resto de sus compañeros —que atraviesan una semana de restricciones alimentarias por falta de presupuesto— la miraban con hambre desde los sillones.

En redes como X (ex Twitter), los fanáticos no tardaron en estallar: “Le dan sushi a ella y los demás miran, el hambre que tiene Zunino da pena”, fue uno de los comentarios más repetidos, cuestionando la falta de empatía de la producción hacia los jugadores que llevan semanas de encierro.

Grecia Colmenares le dio de comer en la boca a Zunino.#GranHermano pic.twitter.com/OgS2QNAF0n — emi (@eeemiliano) April 14, 2026

Escándalo por su higiene: “Es un horror”

La polémica mayor estalló esta mañana. En su primera madrugada dentro de la casa, Grecia decidió lavarse el cabello en la bacha del baño, el mismo lugar donde todos los participantes se cepillan los dientes y los hombres se afeitan.

La secuencia fue analizada en programas de espectáculos donde las críticas fueron lapidarias. “Es un horror, un asco”, calificaron conductores y panelistas, señalando que la actriz estuvo aislada en un hotel antes de entrar y podría haber cuidado su higiene allí. La preocupación por la limpieza del espacio compartido ya empezó a generar roces entre los hermanitos, quienes no ven con buenos ojos este tipo de costumbres.

Entre el carisma de una estrella internacional y estas primeras actitudes que rozan la falta de convivencia, el paso de Grecia por Gran Hermano promete ser, cuanto menos, explosivo.